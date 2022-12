Další cizinec do Sparty, dorazí srbský omyl Lazia. Na hostování zdarma

Prý už se to dá tesat do kamene. Sparta by měla brzy ohlásit svou druhou zimní posilu – Dimitrijeho Kamenoviče z Lazia. Srbský obránce by měl na Letnou dorazit na hostování do konce sezony, v dohodě obou klubů je zakotvena i opce na případný přestup ve výši dva milionu eur, tedy lehce přes padesát milionů korun. Za hostování není stanoven žádný poplatek, Sparta bude hradit pouze smluvený měsíční hráčův plat.