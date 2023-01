První posila pro Vrbu. Zlín ulovil Čecha ze Slovenska, co Senegalec?

Urostlý stoper Michal Jeřábek (29) by se měl stát první posilou pro kouče Pavla Vrbu ve Zlíně. Odchovanec pražské Dukly má za sebou povedený podzim v Michalovcích, kde patřil k oporám MFK. Na Slovensku však měl kontrakt pouze do zimy a o další spolupráci neprojevil zájem. Chtěl se v kariéře posunout dál, proto bere laso z české nejvyšší soutěže. „Uvažovali jsme o něm už v létě,“ podotkl generální manažer FC Trinity Zdeněk Grygera.

Před sezonou byl Jeřábek na zkoušce ve Zbrojovce Brno, ovšem k dohodě nedošlo. V Michalovcích, které jsou v tabulce na osmém místě, se mu nicméně dařilo. Na podzim odehrál 17 utkání, dal jednu branku.

„Dolaďujeme smlouvu. Pokud projde zdravotní prohlídkou, neměl by být problém. Vypadá to, že se do sobotního utkání s Olomoucí domluvíme,“ dodal Grygera. V pondělí by měl odletět s mužstvem na desetidenní soustředění na Maltu, kde sehraje Zlín tři zápasy.

V první české lize absolvoval Jeřábek (191 cm) dosud 141 utkání, v nichž vstřelil šest branek. Své starty rozložil mezi Duklu, Teplice a Jablonec. Krátce působil i v kazašském Aktobe.

Zlín stále jedná o hostování senegalského útočníka Babakary Sy (22), který má přestoupit z druholigového Táborska do Slavie a obratem odejít do jiného týmu. Rozhoduje se mezi předposledním celkem soutěže a Libercem. Tento týden by mělo být jasno.

Je možné, že mladý Afričan (na podzim 5 branek ve F:NL) rovněž pofrčí s Vrbou na Maltu.