TOP 50 hlášek českého fotbalu: Vrba to rozčísl, vyhrál výrok o Plzni

Projděte si TOP 50 fotbalových hlášek roku • FOTO: Koláž iSport.cz

Všechna čest tenhle rok za to vzali! Tuzemští trenéři v žebříčku TOP 50 fotbalových hlášek válcovali veškerou konkurenci, ať už to na hřišti vypadalo všelijak. To platilo zejména o Pavlu Vrboví, který to rozčísl na jaře ve Spartě a na podzim pro změnu v Baníku. Čím méně se dařilo na trávníku, tím lepší výroky z něho padaly, popřípadě inspiroval jiné. Nové angažmá ve Zlíně mu dává velké šance i do dalšího roku...