Horváth o Plzni: Zužovat kádr určitě nebudeme. Přemýšlíme, jak to bude dál

První duel v roce 2023 zvládli vítězně, plzeňská Viktoria zdolala dle předpokladů divizní Petřín 3:1. Týden před odletem na soustředění do Španělska řeší lídr FORTUNA:LIGY nepříjemnou komplikaci, kdy se na tréninku zranil útočník Jan Kliment . Řada dalších hráčů se doléčuje a do zápasů naskočí až ve Španělsku. „Přemýšlíme, jak to bude dál,“ odpověděl na dotaz deníku Sport a serveru iSport.cz ohledně zužování kádru asistent Pavel Horváth.

Co jste si odnesli z první přípravy proti diviznímu Petřínu?

„Vytvořili jsme si dost příležitostí, bohužel jsme proměnili jen dvě. Na první zápas to ale bylo solidní, hrálo se na dobrém hřišti, to v tuhle dobu nebývá úplně zvykem.“

Ve druhém poločase zasáhli do hry i mladší členové béčka nebo dorostu (Gaszczyk, Pešek, Vrba, Kronus). Jaké s nimi máte plány?

„Známe je z béčka, jsou to kluci, co s námi minimálně na nějakém tréninku už byli. Potřebovali jsme doplnit počet hráčů, abychom měli dvě základní desítky, proto s námi trénují. Uvidíme, jak to bude v dalších dnech.“

V kádru máte aktuálně 27 hráčů a 3 brankáře. Jak s takovým složením budete pracovat směrem k soustředění ve Španělsku, kam odlétáte příští týden?

„Zužovat určitě nebudeme. Naopak teď přemýšlíme, jak to bude dál. Dneska odstoupil Radim Řezník, kluci, kteří měli menší problémy, tady ještě dneska nebyli. Musíme se poradit s doktory a fyzioterapeuty, jak se ostatní budou vracet. Uvidíme, v jakém počtu nakonec pojedeme.“

Kvůli čemu střídal Radim Řezník?

„Ani přesně nevím. Řekl si o střídání během druhé půle.“

TOP 3 plzeňské góly podzimu: bomber Mosquera i přesný Sýkora Video se připravuje ...

Jak to vypadá s Janem Klimentem, který dnes chyběl?

„Honza má zranění kotníku, uvidíme, na jak dlouho to bude. Nevím přesně konkrétní diagnózu, ale určitě to nebude na týden. V jeho případě je to hodně nepříjemné.“

Hrozí, že na konci ledna nestihne začátek jarní části FORTUNA:LIGY?

„Bohužel to hrozí. Myslím, že má berle, ale jak jsem už říkal - neznám přesnou definici jeho zranění.“

Co další hráči? Dnes mimo Klimenta nenastoupili ještě Jemelka, Tijani, Sýkora, Pilař, Mosquera, Vlkanova, Vydra.

„Všichni jsou v nějakém procesu, měli by se v nejbližších dnech nebo týdnech vrátit kompletně do týmu a fungovat s námi.“

Počítáte s tím, že ve Španělsku už do zápasů naskočí Matěj Vydra?

„Je to stejný případ. Matěj zhruba osm měsíců pořádně netrénoval, začíná od nuly, to je velmi nepříjemné pro něj i pro nás. Potřebujeme, aby byl zdravý. Rekonvalescence má nějaký průběh, uvidíme, jak se bude cítit, hlavně aby byl zdravý a nepřivodil si jiné zranění. Musíme postupovat opatrně.“

S příchodem takového hráče musíte být spokojení.

„Má takové zkušenosti, jaké z našeho kádru nikdo nemá. Měl by být jednoznačnou posilou.“

Jak vstřebávají hráči vysokou tréninkovou zátěž?

„To je spíš otázka pro ně. Bavíme se s nimi, únava je v tomhle období normální, tréninků je víc, než v průběhu sezony, trénuje se v podstatě pořád dvakrát denně, dávky jsou vysoké. Kluci si mohou postěžovat, ale bez toho to nejde.“