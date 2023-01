Komplikace pro Hradec: druhý „Eden“ se zpožďuje, klub už hledá řešení

Výstavba nového stadionu v Hradci Králové se komplikuje. K předání výsledného díla do rukou města mělo podle původního plánu dojít na konci června. Informace deníku Sport a webu iSport.cz však hovoří o tom, že se vyskytly problémy a vše se zdrží minimálně o měsíc. To je samozřejmě nepříjemné, jelikož ke konci července se rozjede fotbalový ročník 2023/24 a „votroci“ by neměli na startu soutěže kde hrát. Klub se už na tuto alternativu připravuje.

Datum 30. června mají fanoušci Hradce Králové v kalendáři zaškrtnuto červeně. V ten den měla pod Bílou věží proběhnout sláva, na kterou se v metropoli východních Čech čeká už téměř tři desetiletí. Konsorcium firem Strabag – Geosan Group – D&D Elektromont mělo městu s velkou pompou předat moderní multifunkční fotbalový stadion pro 9300 sedících diváků.

Několik na sobě nezávislých zdrojů redakce deníku Sport a webového portálu iSport.cz však potvrzuje, že ukončení zakázky se o měsíc protáhne. „Ano, je to tak. Některé práce se vinou počasí o něco zpozdily. Do konce června se vše nestihne. Proto chce Strabag měsíční rezervu,“ shodují se oslovení lidé, kteří mají blízký vhled do aktuálního dění.

Vedení města Hradce Králové, který je stoprocentním vlastníkem klubu i stadionu, nechce celou situaci obšírněji komentovat. Natož potvrdit zpoždění předání. „V této chvíli s takovou informací nepracujeme. Jestli opravdu dojde ke zpoždění, to ukážou až další měsíce,“ reagovala Kateřina Rohlíčková, tisková mluvčí radnice.

Termínově to na první pohled nevypadá nikterak dramaticky. Ovšem při bližším pohledu to problém je. Zejména proto, že v druhé polovině července (přesný termín ještě není známý) se roztočí kolotoč fotbalového ročníku 2023/24. S vysokou pravděpodobností by tak Hradec nebyl připravený odehrát jedno ze dvou prvních kol na novém stadionu, který město vyjde 627 milionů korun a podle slov šéfa klubu Richarda Jukla půjde o druhý nejmodernější stadion v republice. Hned po Edenu.

„S touto variantou v Hradci pracují, zřejmě by klub musel požádat o výjimku a minimálně první kola odehrát na hřištích soupeřů,“ shodují se zdroje Sportu.

V praxi by to znamenalo, že představitelé klubu by museli vznést požadavek na Tomáše Bártu, výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace, která řídí nejvyšší fotbalovou soutěž v tuzemsku. Kladné vyřízení žádosti se předpokládá. Nešlo by o ojedinělost. Takové případy v minulosti už nastaly.

„Hradec by musel před losovacím aktivem vznést požadavek k vedení soutěže, tedy ke mně, aby obdržel takové losovací číslo, které mu zajistí, aby první dva zápasy odehrál venku. Určitě bychom mu vyšli vstříc,“ říká Tomáš Bárta.

V Hradci se tak nemusí klepat hrůzou, že by nový stadion během podzimu zahálel. Ovšem prodleva při odevzdání stavební zakázky s sebou nese i jinou negativní konsekvenci. Klub počítal s tím, že stadion otevře s velkou parádou červencovým přátelským zápasem s Rapidem Vídeň. Taková varianta nyní padá k ledu. Mnohem reálněji se jeví možnost sehrání kvalifikačního utkání reprezentace o postup na mistrovství Evropy v říjnu s Faerskými ostrovy. O pořádání utkání se už vedly neformální diskuse v ústředí svazové centrály na Strahově.

A ještě jedna zpráva, ikonická lízátka, která se měla instalovat už v prosinci, budou zapuštěná do země v druhé polovině ledna. Tedy pokud vše půjde podle plánu…