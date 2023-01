Mikloškův kondičák: Kypr nemění za Baník, ale Bulharsko. Velká škoda, říká

Když Luděk Mikloško v září viděl Baník, jak se trápí v druhém kole MOL Cupu na půdě třetiligové Kroměříže, měl o špatném kondičním stavu ostravských fotbalistů definitivně jasno. Věděl, že výměna fitness expertů je žádoucí a nevyhnutelná. Šéf sportovního úseku chtěl ze zahraničí přivést Denise Kavana, nicméně mladý trenér nezamířil z Kypru do Slezska, ale do Bulharska.

To jméno v Česku není příliš známé. Přitom má za sebou Denis Kavan v 29 letech spoustu zajímavých štací. Dinamo Bukurešť, Soul, Pafos, Gaz Metan, ale i Jablonec, Liberec... A naposledy Karmiotissa.

Právě z kyperského klubu chtěl kondičního trenéra přetáhnout Luděk Mikloško na Bazaly. Jenže podobně jako v případě Tomáše Janotky, jehož toužil šéf sportovního úseku Baníku přivést z Olomouce kouči Pavlu Hapalovi coby asistenta, neuspěl.

„Nedomluvili jsme se,“ říká upřímně Kavan. Ne že by nedošlo k dohodě mezi ním a FCB, kvůli platné smlouvě to bylo celé trochu složitější hlavně mezi kluby.

Karmiotissa, kam si severočeského rodáka vzal tehdejší trenér Dušan Uhrin mladší, nechtěla navzdory hodně nejistému prostředí pro realizační tým Kavana uvolnit. Podle redakčních informací si Kypřané řekli Ostravským o odstupné ve výši 5 tisíc eur, v přepočtu zhruba 120 tisíc korun. A to byla hlavní překážka. Kavan se marně snažil vyvázat z kontraktu.

Upřímný Baroš: Baník byl vykrádán. Boleslav byla omyl, Jarolím mě každé ráno vážil Video se připravuje ...

„Posléze mi pan Mikloško zavolal, že už nechce dále čekat a že kondiční úsek doplní člověkem z mládeže,“ vysvětluje.

Do áčka povýšil Filip Saidl, jenž nahradil duo Dominik Špavelko, Aleš Buzek. „Je to vynikající kondičák. Měl jsem možnost ho půl roku sledovat a poznat v mládeži. Byl pro mě volba číslo jedna,“ popisoval Mikloško v říjnu.

„Jednal se mnou na rovinu, pana Mikloška si vážím. Vše bylo připravené k podpisu, takže to pak pro něj nebylo jednoduché rozhodnutí. Na jednu stranu chápu, že nechtěl čekat dál, na druhou stranu mě to mrzí, protože jsem do Baníku vážně chtěl. Je to obrovský klub s velkou tradicí a momentálně s top zázemím. Velká škoda, tak možná někdy příště...“ lituje Kavan.

Je na něm znát zklamání, po letech v zahraničí a bláznivých dobrodružstvích toužil profesně obstát i doma. Vydobýt si v tuzemsku renomé a dokázat, že umí pracovat nejen s Uhrinem. Nakonec však Kavanova kariéra pokračuje venku. Nikoli již v Karmiotisse, kterou označuje za nejsložitější angažmá, ale v Bulharsku. Upsal se Botevu Plovdiv, desátému mužstvu nejvyšší tamní soutěže.

„Upeklo se to docela náhodou. V Botevu jako hlavní scout pracuje můj kamarád z Pafosu, jednou jsem nadhodil jméno trenéra Bruna Baltazara, protože hledali portugalského kouče. Během chvilky z toho vznikl meeting s majitelem, pak to nabralo obrátky a jsem tady. Občas fotbal nemá logiku,“ usmívá se.

Kavan se tak loučí s gólmanem Milanem Knoblochem a bekem Tomášem Čelůstkou. V Plovdivu potká brankáře Hidajeta Hankiče, který si před devíti lety připsal dva starty v české lize za Mladou Boleslav.