Matoušek: S Bohemkou si můžeme pomoct. Slavia? Nepovedlo se to

Před čtyřmi a půl lety přicházel do Slavie s nálepkou nejdražšího hráče ligy. Sešívaní ale s Janem Matouškem (24) přestali počítat a roky ho posílali po hostováních. To poslední bude v Bohemians, kde v létě podepíše smlouvu. „Můžu Bohemce pomoct a ona mně. Proč by nemohla hrát třeba Evropskou ligu,“ přemýšlí útočník, který si ale na úvod přípravy vyzkoušel nezvyklou pozici.

Rezervu Dukly jste v jediné přípravě v Česku porazili 5:0, dobrý start?

„První zápas se hodnotí těžko. Je to začátek přípravy, na umělce, všichni máme v nohách něco naběhaného, takže výkony od nás všech nejsou optimální. Popravdě taháme nohy, ale to tak v přípravě bývá.“

Jak se to přihodilo, že jste se ocitl v Bohemce?

„V létě mi končí smlouva a Bohemka se nabídla, že by mě pak chtěla od léta podepsat. A tak to hostování na půlrok dávalo smysl v tom, že tady pak stejně od léta budu pokračovat. Bylo to hrozně rychlé, ale jsem rád, že tady jsem.“

Je to pro vás úleva?

„Přesně tak. Hlavně se hrozně těším, protože nějaké čtyři roky jsem chodil po hostováních, i když jsem to měl prostě v Liberci rád, tak furt jsem tam byl jen na hostování a bylo to pro mě těžké.“

O trenérovi Veselém se říká, že umí přesvědčit hráče k příchodu. Měl nějaké rozhovory i s vámi?

„Ano, volali jsme si a byli jsme si i sednout. Ale bylo to rychlé, seběhlo se to snad během jednoho týdne, během kterého jsme spolu mluvili dvakrát. Vysvětlil mi, jak to tu chodí a jak se mnou počítá. To mě zaujalo a vlastně jsem pak neřešil nic jiného.“

Vysvětlil vám, kam s vámi počítá, a pak vás během prvního přípravného zápasu postavil na halvbeka… Pro vás dost nezvyklá pozice.

„Poprvé to nebylo, odehrál jsem tam asi tři zápasy v lize za Liberec, ale není to úplně moje optimální pozice, musel bych si na ni zvyknout. Ale příprava je od toho, aby si každý zkusil i jinou pozici, třeba když se někdo zraní.“

Kde se vidíte vy v sestavě? Bohemians i s vámi přivádí docela rychlé hráče…

„Určitě podhrot nebo hrot. Tam se cítím úplně nejlíp, ale jinak odehraju skoro všechno.“

Možná to patří k údělu mladých hráčů, ale jaké bylo zvykat si v hodně jiných týmech během hostování?

„Asi máte pravdu, ale většina kluků z ligy se zná. Hrají proti sobě, takže seznamování pak není dlouhé, protože po zápase spolu prohodíte pár slov. Když se pak někam přijde, většinou se všichni znají a už stačí příprava. Spíš se hůř zvyká na styl hry. V Liberci jsem byl 2,5 roku, jako bych byl jejich hráč, ale pořád jsem nikam nepatřil papírově. Nejhorší je unést to v hlavě, pořád hrozí nějaké stěhování…“

A dařilo se vám to unést?

„Myslím, že celkem jo. V Jablonci se mi dařilo o něco víc, akorát pak přišla zranění a v Liberci jsem se z nich pomalu dostával. Nejvíc Liberci dlužím za to, že mi pomohl se vyvarovat svalovým zraněním, kterým se už dva roky vyhýbám. Nebýt teď výronu, co jsem měl na konci sezony, tak bych ji odehrál celou.“

Zároveň jste pořád kmenový hráč Slavie, byl jste u jejích úspěchů, ale v posledních letech jste byl mimo její tým.

„Samozřejmě jsem se tam chtěl vrátit, ale takový je fotbal. Nepovedlo se mi to a já teď nesmím ztratit tu víru a motivaci se někam dostat. Věřím tomu, že Bohemce dokážu pomoct, i ona mně, abych se dostal na metu, se kterou jsem do ligy přišel.

Zároveň vy jste dával proti Bohemians spoustu gólů. Nepřipomínali vám to noví spoluhráči?

„Jo, je to můj nejoblíbenější soupeř, vždycky se mi proti ní dařilo, dal jsem jí nejvíc ligových gólů. A doufám, že se mi bude dařit i za ní, že si to u fanoušků trošku vynahradím. Kluci si z toho dělali srandu. Známe se ze zápasů a když jsem byl jednou zraněný, smáli se, že jsou rádi, že nehraju.“

V první přípravě jste nastoupil s desítkou na zádech, nové číslo?

„Vybral jsem si ji, hrával jsem s ní v dorostu. Mou oblíbenou sedmnáctku tady má Martin Hála.“

Bohemians jsou po podzimu sedmí. Bylo díky tomu i lehčí rozhodování, že nejsou namočení v boji o sestup?

„Vůbec. Beru tak, že Bohemka je tradiční klub a má hlavně skvělou základnu fanoušků. Líbí se mi, jak se teď zvedá, hraje výborně, každý tým to proti ní má těžké, bojují jeden za všechny a všichni za jednoho.“

Chodí do ní i zajímaví hráči. Dobrá adresa?

„Má velkou historii. A troufám si tvrdit, že díky výkonům sem můžou chodit ještě zajímavější hráči. A když bude všechno klapat, proč by nemohla za pár let hrát třeba Evropskou ligu?“