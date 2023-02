Slavia si vyhlédla Pecha: unikátní bek, potenciál na cizinu a slabé stránky

Pravý bek, nebo taky střední záložník. Reprezentant do 21 let. Zimní posila Slavie, konečně uzdravená po úvodních zdravotních problémech v přípravě. David Pech předváděl během loňska ještě coby opora Mladé Boleslavi výborné výkony. Deník Sport ve své analýze rozebírá, kde má dvacetiletý univerzál slabiny a čím naopak může pomoci „sešívaným“ v boji o titul.

Většina pravých obránců v Česku disponuje velkou fyzickou připraveností a skvělou prací v obou vápnech, ale nenabízí až takovou herní inteligenci a kombinační schopnosti. V tom je David Pech unikát, a to taky přimělo Slavii investovat v lednu do hráče kolem 25 milionů korun.

Vyvezení míče, rychlé otočení se v zúženém prostoru, zaseknutí, posouvání hry směrem dopředu, prostrkávání míče… Z pravého beka táhl postupný útok Mladé Boleslavi a progresí hry i kreativitou převyšoval ostatní ligové krajní obránce.

Pech se na pravém beku nepohyboval pouze na lajně, ale často se posunoval i do středu pole, odkud mohl ještě více využít svůj cit pro hru. Driblinkem do středu pole soupeře velmi často překvapil a posouval tak hru vpřed.

V podzimní části této sezony se na pravém beku pokusil o 4,16 driblinku na 90 minut, což je suverénně nejvíce mezi všemi devatenácti prvoligovými pravými obránci, kteří na podzim odehráli více než 500 minut. A pouze dva – Michal Tomič a David Douděra – zaznamenali více progresivních běhů s míčem než Pech, jenž se dostal na hodnotu 2,27 na 90 minut.

David Pech má skvělý driblink a i díky vynikající herní inteligenci soupeře často překvapí vyvezením míče do středu pole.

PECHOVY PROGRESIVNÍ BĚHY s míčem v této sezoně. Na grafu je vidět, že Pech hru často posouval z kraje do středu pole.

Kromě progresivních schopností vyniká také fyzickou připraveností. Na svůj věk je velmi vyspělý, disponuje velkou rychlostí i solidní silou v soubojích. Trenéři se mohou spolehnout na jeho poctivost a jistotu. Problémem jsou však vzdušné souboje, kterých v ligové sezoně jakožto pravý bek vyhrál pouze 24 procent. Zaprvé ho k tomu nepředurčuje jeho výška, pouhých 178 centimetrů, za druhé je zkrátka tolik neumí.

Mezi slabé stránky patří také finální třetina. Pech příliš necentruje a raději volí kombinační řešení, což není v zásadě špatně, ale situace tím často příliš komplikuje a ubírá si tím i příležitost dostávat se na lepší bilanci. Ostatně s tím souvisí i fakt, že se nezapojuje ani do většího počtu šancí.

Podstatnější pro Slavii nicméně je, že ho může využít na více postech. Na pravém beku má možnost využít na obránce nadstandardních schopností a dále rozvíjet rozhodování ve finální třetině. Problémem je, že ve Slavii se krajní beci musí prosazovat i před bránou soupeře a být produktivní, na čemž by Pech musel ještě pracovat. Dalším, a tentokrát těžko řešitelným problémem, by byla slabá úspěšnost ve vzdušných soubojích, které by soupeři mohli využít.

Pro nasazení na pozici pravého beka mluví kromě jeho dovedností také větší kariérní potenciál. O herně inteligentního a pracovitého krajního obránce by mohl být velký zájem ze zahraničních klubů, taková šíře schopností se u beka nevidí často. Ve středu pole by byl takzvaně jen jeden z mnoha.

Pokud by však Pech nastupoval uprostřed pole, Slavia by se vyhnula problémům se vzdušnými souboji i slabší finální třetinou. I na pozici středopolaře má co nabídnout – v dresu Mladé Boleslavi odehrál většinu duelů na pravém kraji obrany, ale i v omezeném počtu minut ukázal, že progresivní schopnosti dokáže uplatnit i v zahuštěnějším prostoru uprostřed pole.

Slavia získala v lednu za zhruba 25 milionů korun jednoho z nejtalentovanějších hráčů, které česká liga v současnosti nabízela. Trenér Jindřich Trpišovský může s Pechovou pozicí experimentovat – pro střed pole hovoří méně slabin, pro pozici pravého beka zase unikátnost, která by v ideálním případě mohla rodáka z Brandýsa nad Labem teoreticky katapultovat až do velkých evropských lig.

Zdroj dat: Wyscout