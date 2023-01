Rafi(u)novaná posila Plzně: žádaný Durosinmi doplní Chorého

Slavia ho měla na radaru přes rok, Olomouc se dotazovala na cenu Rafia Durosinmiho coby případnou náhradu za Mojmíra Chytila nedávno.

Odpověď Karviné měla znít: milion eur, tedy zhruba 24 milionů korun.

Čerstvě dvacetiletý Afričan byl v kurzu. Na podzim ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE sice skóroval jen třikrát (a další čtyři góly vstřelil v MOL Cupu), ale přidal šest asistencí a disponuje velmi zajímavým balíčkem individuálních dovedností, které ho předurčují k úspěchu pro vyšší úroveň. Klidně mezinárodní.

Věk, 190 centimetrů, dynamika, solidní technika, pracovitost. Nigerijci si navíc v Česku udělali v posledních letech dobré jméno, takže byl horkým zbožím. Věděla to i Viktoria, jež v pondělí oficiálně oznámila jeho jarní hostování s opcí. Ta by se mohla pohybovat okolo 15 milionů.

„Jde o talentovaného hráče, který má výborné rychlostní, výškové i věkové parametry pro to, aby udělal další posun v kariéře. A já věřím, že tento krok může udělat právě u nás,“ prohlásil Daniel Kolář, sportovní ředitel Západočechů. „Slibujeme si od něj, že zvýší konkurenci v našem týmu a bude se rvát o svou šanci.“

Trenér Karviné Tomáš Hejdušek o Durosinmiho budoucnosti promluvil již loni v srpnu. Tušil to... „Bodejť by ho někdo nechtěl. Já bych ho v týmu chtěl taky a samozřejmě bych byl nejradši, kdyby u nás zůstal. Jaké jsou možnosti, případně jaká je jeho cena, to jako trenér netuším. Budu moc rád, pokud minimálně do zimy, ale nejlépe do léta zůstane. Ideální scénář by byl, kdybychom spolu oslavili postup, ale vím, že to asi bude těžké,“ uvedl smířlivě.

Teď už je jasné, že se kouč bude muset spolehnout zejména na zkušeného Michala Papadopulose. Jde o citelný zásah do ambic MFK, jenž přezimovává na páté příčce s tříbodovou ztrátou na třetí, tedy barážové místo. „Nejsme spokojení. Na druhou stranu – já jsem nebyl z těch, kteří tvrdili, že druhou ligu prolétneme jako nůž máslem. Tenhle tým nemá s tím prvoligovým nic moc společného. Mužstvo se budovalo za pochodu skoro celý podzim,“ hodnotil sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Plzeňský kolega Michal Bílek získává další alternativu na hrot. Jedničkou by měl být stále Tomáš Chorý, ale dvě věže se občas budou hodit. A když se uzdraví Jan Kliment s Matějem Vydrou, bude západočeský arzenál hodně nabitý.

Fortune Bassey, host z Ferencvárose, je rázem ve složité pozici. Platí to i pro bohemáka Davida Puškáče, jehož přesun do Doosan Areny tak (zatím) kvůli Durosinmimu padá.

„Jsem šťastný, že jsem dostal takovou šanci. Sledoval jsem zápasy Viktorie v Lize mistrů, je to opravdu velký tým a já musím udělat maximum pro to, abych se dokázal prosadit,“ uzavřel Rafiu, jenž už na nové adrese a začal trénovat a s mistrem ve středu odletí na soustředění do Španělska.