Pech Baníku: stihne Almási Turecko? Hapal byl rád za Cadua, chce posilu

Kreativní střední záložník Daniel Tetour na kemp do Beleku nezamíří, protože léčí zánět v úponu stehenního svalu u kolene. To je první špatná zpráva pro Slezany, byť ne taková jobovka, protože se o jeho zdravotních problémech vědělo už v závěru podzimní části sezony.

Když však na umělé trávě hned vedle hlavního stadionu MFK Skalica po vzdušném souboji Ladislav Almási špatně došlápl a začal křičet bolestí, nejvyššímu managementu Baníku zatrnulo.

Za podpory masérů zamířil slovenský reprezentant do kabin, po utkání už s berlemi nenastoupil do autobusu jako všichni ostatní spoluhráči, ale do klubového auta. A šup zpět na východ republiky...

Další útočníci v kádru Baníku Jiří Klíma (25) Muhamed Tijani (22) Daniel Smékal (21)

„U Almásiho to vypadá na zvrtnutý kotník. Pošleme ho na vyšetření, uvidíme, jestli s námi odletí ve středu, nebo se k nám v Turecku připojí později. Věřím, že to bude lehčí výron,“ pravil kouč Pavel Hapal hned po utkání, než se dozvěděl, že kanonýr míří do špitálu a za týmem dorazí dodatečně. Nejdříve však v sobotu stejným letem jako další část výpravy složená především z partnerů FCB.

Je to fakt pech na druhou, neboť Ostravští přicházejí jak o klíčového útočníka, tak na nějakou dobu o prodejní artikl. Zimní přestupové okno teprve začíná, na Bazaly mohla v následujících týdnech dorazit nabídka, která by majitele Václava Brabce oslovila a Almási se posunul na lepší adresu.

Ne, tohle zřejmě padá. Stejně jako v létě čeká třiadvacetiletého fotbalistu v přípravném období nucená pauza. Tehdy šlo o trabl v jedné z kostí v kotníku a s tím související bolest kvůli dysbalanci v oblasti bedra.

Jedno je nicméně společné: skotská média v obou nešťastných obdobích referovala o zájmu Celtiku. Ten se měl nyní obnovit z toho důvodu, že na odchodu z Glasgow je snajpr Giorgos Giakoumakis. A Almási je společně s Jihokorejcem Gue-Sung Choem vytipovanou náhradou.

I renomovaný novinář Fabrizio Romano s perfektními insiderskými informacemi v úterý dopoledne, tedy pár hodin před zraněním kotníku, napsal o Řekovi, že míří z Ostrovů pryč.

„Zájem o něj je z MLS či Japonska. Na podmínky transferu se vyptávala i Sampdoria,“ vyťukal Ital na Twitter.

„I tohle holt fotbal přináší,“ pokrčil zklamaně rameny při odchodu ze stadionu Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku, jenž má o starost navíc.

Jak dostat do základu konstruktivní obránce

Co naopak Mikloška, přítomného majitele Václava Brabce či realizační tým ve městečku kousek od Hodonína, jehož slavným rodákem je hokejista Žigmund Pálffy, potěšilo?

Kromě návratu Matěje Šína, efektivity, brankářů Martina Hrubého a Jiřího Letáčka ještě určitě David Buchta a Cadu. Šikovná dvojice byla součástí jedenáctky ve druhém poločase a duel rozhodla tím, že si navzájem přihrála na gól.

„Hrál jsem na jiné pozici než většinou, bylo to pro mě nové, ale myslím, že mi to vyšlo. Vstřelil jsem po delší době gól, na druhý nahrál Caduovi, takže jsem spokojený,“ hlásil Buchta, zkoušený při Tetourově a Kuzmanovičově absenci ve středu pole.

„Za Cadua jsme hodně rádi, protože když jsme po sezoně viděli v jeho statistikách 0+0, tak to nebylo úplně ono,“ usmál se Hapal.

Buchta nikoli na křídle, ale v srdci sestavy by mohla být zajímavá varianta. Stejně jako dva levonozí stopeři vedle sebe, tedy David Lischka s Karlem Pojezným. Že by plán, jak naráz dostat konstruktivní obránce do základu, aniž by se muselo upravovat výchozí rozestavení 4–1–4–1?

„Vyzkoušeli jsme si to, chtěli jsme vidět, jak to bude vypadat. V první půli jsme vzadu dominovali, nedělali závažné chyby, takže určitě je to varianta,“ připustil trenér. „Stále bychom však chtěli někoho do defenzivy přivést. Uvidíme, jestli se nám to povede.“