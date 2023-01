Plzni se rozsypala obrana. Rýsuje se šance pro odstaveného Kašu

Přípravu v Plzni začalo 27 hráčů a tři gólmani, na soustředění do Benidormu odcestovalo o pět „kusů“ do pole méně. Mohamed Tijani, Radim Řezník a Jan Kliment kvůli zdravotním problémům rehabilitují v domácích podmínkách. S Fortunem Basseym už klub nepočítá, Adam Vrba míří na hostování do Karviné. Do kádru se nevešel ani Petr Pejša, naopak přibyla nejnovější posila do útoku Rafiu Durosinmi

„Ve Španělsku by se nemohli zapojit do týmového tréninku, nemá tedy cenu je v tomto stavu zatěžovat cestováním. Je lepší, aby zůstali doma. Mají zde lepší podmínky pro rekonvalescenci,“ nastínil plzeňský kouč Michal Bílek situaci ohledně marodů před odletem na soustředění.

Plzeň trápí početná absence v zadních řadách. Radim Řezník vynechal podzimní část sezony kvůli problémům s podkolenní šlachou. Na začátku roku se vrátil do plného tréninku, nicméně odstoupil hned z prvního přípravného duelu proti Petřínu (3:1). Podle informací iSport.cz ucítil bolest v lýtku a nechtěl riskovat další komplikace. První vyšetření neodhalila vážnější problém, ale zkušený bek raději podstoupí další kontroly a bude trénovat individuálně.

Plzni na startu ligy budou pravděpodobně scházet ještě tři další zadáci. Lukáš Hejda určitě nenastoupí proti Hradci kvůli trestu za čtyři žluté karty, začátek soutěže pravděpodobně nestihne ani dvojice Mohamed Tijani, Václav Jemelka. Prvně jmenovaný se znovu nepříjemně zranil v přípravě, exolomoucký zadák se teprve dává dohromady po operaci ramene.

Plzni do obrany zbývá pouze čtveřice Havel, Pernica, Kaša, Holík, na kraji obrany zvládne zaskočit i Jan Sýkora. Ten se ale též teprve dává dohromady po dlouhé pauze zaviněné zraněním kolene, kvůli čemuž vynechal velkou část podzimu.

Po Hlučínu dostal berle

Trenér Bílek momentálně nemá příliš na výběr. Novou šanci dostane Filip Kaša, který už byl jednou nohou na odchodu. V létě měl zájem Jablonec, na konci podzimu zase sondovali terén Bohemians. Zkušený stoper na podzim téměř nehrál. Zasáhl pouze do čtyř zápasů, navíc se zranil. V pohárovém utkání proti Hlučínu si poranil koleno a dostal berle. Na začátku roku už je ale v plné kondici, úvodní přípravu s Petřínem odehrál bez nejmenších problémů celou.

Naopak do letadla nasedly všechny čtyři zimní posily – gólman Adam Zadražil, záložník Roman Květ, útočníci Matěj Vydra a Rafiu Durosinmi. „Sledovali jsme ho delší dobu. Je to mladý kluk, vysoký, má dobrý pohyb a je velmi rychlý. I vzhledem ke zranění Honzy Klimenta jsem rád, že se to podařilo uzavřít. Měl by nám v ofenzivě pomoci,“ okomentoval Bílek zatím poslední posilu do útoku. Z ofenzivních hráčů naopak vyřadil Fortune Basseyho, jehož další budoucnost se řeší.

Viktoria sehraje v rámci herního kempu v Benidormu tři přípravné duely. Postupně se utká s německým Heidenheimem, maďarským Ferencvárošem a norským Molde. „Je důležité, abychom se pravidelně potkávali se zahraničními celky, pro hráče je to dobré srovnání. Heidenheim je třetí tým druhé bundesligy, tedy nesmírně kvalitní soupeř. Poté mistři Maďarska a Norska. Takže jsem za tuto kvalitní konfrontaci rád,“ pochvaloval si západočeský kouč.