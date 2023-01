Nový hotel, stejný komfort. Jak vypadá španělský domov Sparty?

Polohu de facto u moře si zachovali, jen se posunuli o pár kilometrů dál od Marbelly. Sparťané navzdory změně hotelu mají v rámci zimního prostředí k dispozici veškerý představitelný komfort.

Rozsáhlé pokoje, venkovní veranda/balkón včetně bazénu a lehátek. To všechno je pro hráče během pobytu ve Španělsku připraveno.

Letenská výprava si v hotelu Vincci Selección Estrella del Mar zablokovala celé jedno křídlo, kam je přístup lidí „zvenčí“ přísně zakázán. Brian Priske se svými kolegy a hráči tak mají zajištěné dokonalé soukromí.

To platí i pro jídelnu, kterou mají Pražané oddělenou od stravovacích prostor pro další návštěvníky hotelu. Na kvalitu stravy přímo dohlíží týmový nutriční poradce Tom Shaw. Je to vůbec poprvé, co má Sparta specialistu na tuto oblast přímo na místě.

Na startu soustředění Shaw absolvoval schůzku se zástupci hotelu, kterým podal jasné instrukce ohledně složení stravy. Jídelníček je tak jasně daný, hráči jsou v tomto směru pod přísným dohledem. A nejen oni. Pravidla pro stravování platí pro všechny. Pro trenéry, realizační tým i další členy klubu, kteří v Marbelle pobývají. Bez rozdílu.

Hned sedmička hráčů si užívá soukromí na samostatném pokoji, jmenovitě Lukáš Haraslín, David Pavelka, Tomáš Čvančara, Jakub Pešek, Tomáš Wiesner, Vojtěch Vorel a Qazim Laci.

Trio Milan Heča, Ondřej Čelůstka a Lukáš Sadílek obsadilo společně jeden velký pokoj, zbytek kádru je po dvojicích. V jakém složení?

Jakub Jankto, Jan Mejdr.

Jaroslav Zelený, Jan Kuchta.

Adam Karabec, Kryštof Daněk.

Matěj Kovář, Martin Vitík.

Ladislav Krejčí, Filip Panák.

Patrik Vydra, Adam Goljan.

Kaan Kairinen, Awer Mabil.

Dimitrije Kamenovič, Martin Minčev.

Asger Sörensen, Casper Höjer.

Španělského komfortu a teplot dosahujících až dvacet stupňů si sparťané budou užívat do úterý. Pak naberou směr Praha, kde je už v sobotu čeká generálka na jaro proti Norimberku.