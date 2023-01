Dva systémy budou naše výhoda, myslí si Panák. Koleno v přípravě drží

Zimní příprava vstupuje do své finální fáze. Jak je Sparta na jaro připravená?

„Všichni doufáme, že budeme připravení dobře. Ještě nás čekají dva těžké zápasy. Tam se ukáže, jak na tom jsme. Něco si nacvičujeme, máme dva herní systémy. Věříme, že jsme kvalitně nachystaní. Teď v pondělí proti Salcburku a v generálce s Norimberkem si ověříme, jestli to tak opravdu je.“

Můžete hrát na tři i čtyři obránce. Cítíte se komfortně v obou schématech?

„Myslím si, že to může být naše výhoda. Pokud nám někdo přečte presink nebo by to herně nefungovalo, můžeme to jednou změnou všechno přehodit a hrát úplně jinak. Je to o tréninku, abychom si na to zvykli. Nevidím v tom problém.“

Hádám správně, že se lépe cítíte v systému na tři beky, kde víc vynikne vaše kvalitní výstavba hry?

„Teď jsme se v tom našli. I s klukama se o tom bavíme, že si dokážeme na hřišti vyhovět. Nebráníme se ale ani té čtyřce vzadu. Víme, že všechny zápasy neodehrajeme ve stejném systému. Chceme být silní v obou případech. Musíme si s tím poradit. Pro mě osobně to není tak velký rozdíl.“

Proti Stuttgartu, soupeři z Bundesligy, jste udrželi čisté konto. Navíc jste ho nepustili do velké šance. Dodalo vám to sebevědomí?

„Určitě jsme za nulu strašně rádi, protože jsme tím navázali na konec podzimu. Tam jsme dostali dva góly pouze v poháru v Ostravě. Soupeři se proti nám nedostávali ani do šancí. Je fajn, že jsme na to navázali. Doufám, že to potvrdíme i v pondělí proti Salcburku, kdy to bude myslím ještě o level náročnější. My chceme hrát stejně, být vzadu pevní a vepředu si něco vytvořit.“

Asistent trenéra Luboš Loučka ale moc spokojený nebyl. Mluvil o tom, že čekal větší aktivitu v presinku. Souhlasíte s ním?

„Na videu jsme si rozebrali, co bylo špatně. Spíš jsme se bavili o invididuálních výkonech, o posouvání a chování v defenzivní fázi. Stačí, když z toho vypadne jeden hráč a doplatí na to celý tým, protože se neposouváme tak, jak bychom měli. Ukázali jsme si to, o tom příprava je. Musíme vědět, kde jsou chyby, abychom je mohli odstranit.“

V závěru podzimu jste se dostal do základní sestavy a držel si výbornou formu. Nemrzelo vás, že liga končí tak brzy?

„To asi nemá smysl úplně řešit. Je to škoda, protože nám to zrovna šlo, ale program byl daný. Věděli jsme, jak to bude. Nezbývá nám, než se teď nachystat na jaro. Říkám si, že by mohlo být lepší počasí než v prosinci, kdy nasněžilo a terény by nebyly dobré.“

Jak se cítíte po zdravotní stránce? Koleno drží?

„Všichni vědí, že s ním mám trvalé problémy. Je to všechno v rámci toho, že s tím umíme pracovat. Hodně mi pomáhají fyzioterapeuti, věnuju se tomu i s kondičáky. Je to o práci, abych byl nachystaný na zápas. Někdy jsou horší dny, někdy lepší. Kolikrát se na tréninku cítím hrozně, ale směrem k utkání vím dva tři dny dopředu, jak se nachystat. Zatím s tím nebyl problém. Až to problém bude, tak už tady nebudu.“