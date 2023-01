Sparta řeší střed, pomůžou nové tváře? Priske má volné ruce a víc možností

PŘÍMO Z MARBELLY | Byl to zásadní úkol pro zimu. Vyztužit střed pole a dodat mu mnohem větší variabilitu. I proto Sparta vynaložila značné úsilí, aby do kádru přivedla záložníky Kaana Kairinena a Qazima Laciho. Trenér Brian Priske má rázem mnohem víc možností, jak klíčovou oblast sestavy personálně obsadit. „Z mého pohledu je záloha srdcem týmu, musíme v ní být velice silní,“ vysvětluje dánský kouč.

Tohle nemá být vzkaz, že by na Letné nepanovala spokojenost s výkony Lukáše Sadílka a Davida Pavelky. Naopak. Tohle duo končilo podzimní část sezony v nadstandardní formě. Jenže na všechno bylo až příliš osamoceno.

„Oba kluci hráli opravdu výborně, ale pro nás je důležité, abychom na téhle pozici vytvořili konkurenční prostředí a měli víc variant,“ hlásí Brian Priske.

Těch se totiž Spartě nedostávalo. Od poloviny října s výjimkou pohárového mače v Domažlicích nastoupili do všech duelů právě Sadílek a Pavelka. Bylo jich celkem šest. Jiná možnost vlastně ani neležela na stole…

„Myslím, že jsme ve středu pole byli trochu zranitelní. Speciálně v situaci, kdy nám chyběl Krejčí. Sáček měl kolísavou výkonnost, navíc si taky prošel zdravotními problémy,“ připomíná severský kouč.

Pokud by v závěru první poloviny ročníku Pavelka nebo Sadílek z různého důvodu vypadli, dostala by se Sparta do úzkých. A takové hrozby se pro jaro chtěla za každou cenu vyvarovat.