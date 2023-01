Lingra chce Panathinaikos! Nabízí 80 milionů, ale... Co na to Slavia?

Chystá se snad řecká svatba? Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz má o záložníka Slavie Ondřeje Lingra zájem Panathinaikos Atény, mužstvo, které „sešívaní“ loni v létě vyřadili ve třetím předkole Konferenční ligy. Za oporu červenobílých chce slavný aténský klub zaplatit prý kolem tří milionů eur, tedy přes 80 milionů korun, další peníze by přidal na bonusech.

Loni v srpnu to bylo kdo s koho. Buď se do play off Konferenční ligy probojuje Slavia, nebo Panathianikos. Uspěl český zástupce, ten řecký ale zase začíná klepat na vrátka.

Podle zdrojů Sportu a webu iSport.cz oslovil klub z Atén „sešívané“ kvůli svému zájmu o Ondřeje Lingra, o tomtéž má být samozřejmě informována i hráčova agentura Sport Invest.

Částka, o níž se spekuluje, tedy asi tři miliony eur, ovšem rozhodně zatím červenobílé nijak neomráčila. Prodávat v tuto chvíli nechtějí, je ale otázka, kam se mohou jednání posunout i s ohledem na to, že Lingrovi končí v Edenu smlouva v létě 2024, tedy za rok a půl.

Na konci smlouvy opustí Slavii za pět a půl měsíce Peter Olayinka, jenž už podepsal smlouvu s Crvenou Zvezdou Bělehrad a mezitím se jedná o jeho okamžitém odchodu. Z týmu odešel i Christ Tiéhi, jemuž skončilo hostování a Slavia neuplatnila dvacetimilionovou opci, a Yira Sor přestoupil za více než 170 milionů korun do belgického Genku.

Na portugalském soustředění po prvních přípravných zápasech proti Servette přiznal kouč Jindřich Trpišovský, že zájem je celkem o čtyři hráče jeho kádru.

Lingr přestoupil do Slavie z Karviné v srpnu 2020, dosud v „sešívaném“ odehrál 118 soutěžních zápasů a dal 33 gólů.