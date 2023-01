Plzeň ve Španělsku: střed téměř bez kazu, z obrany do útoku, ale bez gólů

PŘÍMO Z BENIDORMU | Naplánovaný duel s Pardubicemi zrušila Plzeň kvůli viróze, zápas na kempu ve Španělsku proti Ferencvárosi (0:0) zkomplikoval silný vítr. Přípravu týmu doprovází problémy, přesto jdou ze západočeského tábora vesměs pozitivní signály. Český šampion chce v páteční generálce proti Molde předvést, že je na jarní pokus o obhajobu poctivě nachystaný. Co mužstvo ukázalo v pondělí proti maďarskému šampionovi?

Levonohý šikula se vrací po ošklivém zranění kolene, které nevydrželo zákrok Petera Olayinky ze zářijového šlágru se Slavií (3:0). Jan Sýkora je na začátku zimy snad definitivně zpátky. Michal Bílek ho vzhledem k absencím na krajích obrany nasadil na levou stranu, kde si 29letý hráč vedl velmi dobře. Zejména směrem dopředu se výborně doplňoval s Václavem Pilařem. Společně ukázali, že ve chvíli, kdy mužstvo potřebuje zlomit pevně seskupenou obranu, mohou být pro trenéry zajímavou variantou. „Může hrát v podstatě čtyři posty, někdy ho využijeme jako levého beka, někdy jako podhrot, někdy jako křídlo. Pro hráče i pro nás je to výhoda, takoví univerzálové jsou k nezaplacení,“ chválil hráče asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Spolehlivé duo Lukáš Kalvach, Pavel Bucha funguje v Plzni dlouhé měsíce, zejména prvně jmenovaný platí za takřka nepostradatelného hráče. Vedle osvědčené dvojice roste i jejich poctivý náhradník. Modou N'Diaye se pod Michalem Bílkem výrazně zlepšil. V pondělí proti Ferencvárosi odehrál solidní partii, dařilo se mu i při rozehrávce. Ta mu v minulosti často dělala problémy, spíš hledal jednoduchá řešení a balony kopal na tribunu. Teď naznačuje, že se trenéři nemusí bát. Zapracoval na technice, víc si věří a zapojuje se do rozehrávky. Pokud jeden z elitních polařů vypadne Plzni ze hry, je připravený do akce. Vytáhlý záložník s číslem 99 nabírá solidní formu a buduje si v mužstvu důležitou pozici spolehlivého záskoku.

Plzeňští fanoušci se učí nové jméno. Rafiu Durosinmi (20) naznačuje od prvních chvil v Plzni zajímavý potenciál. V pondělí dostal šanci od začátku, doplňoval ho z podhrotové pozice Roman Květ. Několikrát se zajímavě uvolnil, uplatňuje výšku, rychlost i důraz. Na hlubší soudy je ještě brzy, ale po dlouhé době Plzeň sehnala mladého hráče s opravdu zajímavým potenciálem. „Rafiho můžeme využívat v různých situacích, musí být připravený a určitě nám pomůže,“ burcoval Horváth svého svěřence. Na základní sestavu to ještě v Plzni asi nebude, ale jako solidní doplnění Tomáše Chorého fungovat Durosinmi může. Proti Ferencvárosi nastoupili na část druhé půle společně a mohou fungovat tak, jak se to Chorému dařilo ve dvojici s jiným dlouhánem Jeanem-Davidem Beauguelem.

Plzeň v generálce potřebuje skórovat, aby se její ofenzivní hráči správně naladili na ostré boje. Během dvou zápasů ve Španělsku vstřelila jediný gól. Přes obstojné výkony v poli je to z pohledu českého mistra málo. Je třeba vyladit formu a začít proměňovat šance, které si tým zajímavý herním projetí vytváří. Skórovat mohli Bílkovi hoši i proti maďarskému soupeři, jenže slibné momenty nedopadly. Blízko byli Václav Pilař, Rafiu Durosinmi nebo Erik Jirka, naopak dvakrát mužstvo výtečnými zákroky podržel Marián Tvrdoň. „Určitě se budeme věnovat standardkám a rozestavení v ofenzivě i defenzivě,“ nastínil Horváth.

Vydra v závětří

Narozdíl od jiných plzeňských marodů do Španělska odletěl a s mužstvem tvrdě trénuje. Odběhal všechny nutné kilometry, vrací se do fyzické pohody. Ale proti Ferencvárosi nechal kopačky na hotelu a svým parťákům fandil pouze od střídačky. Vydra nechce návrat do zápasového kolotoče ani náznakem uspěchat, postupuje krůček po krůčku. „Matěj s námi trénoval, ale vzhledem k narůstající únavě jsme nechtěli riskovat a dnes nenastoupil. Uvidíme, jak bude vypadat v dalších dnech. Nejhrubší přípravu už má za sebou. Přestávka u něj byla hodně dlouhá, je složité se po takové době vracet,“ přiznal Horváth.