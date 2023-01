Jarošík: Proč by Gninga nemohl napodobit Sy? Mrzel ho Fortelný

Počítáte s tím, že Gning definitivně zůstává i pro jaro?

„Nic není definitivní... (úsměv) Ale byli bychom rádi, kdyby u nás zůstal. Myslím, že i jemu samotnému by prospělo, kdyby tady byl ještě třeba rok a potvrdil, že loňský podzim nebyl náhoda. Nastavil si nějakou laťku, tak doufám, že poslední půlrok napodobí a pomůže nám dalšími góly.“

Může jeho příběh napodobit Babacar Sy?

„Jo, proč by ne? Je tady sice krátce a trochu je otazník u kondice, protože přišel pozdě, ale je zajímavý. Přišel z druhé ligy, je velký rozdíl v připravenosti. Nejen fotbalové, ale i kondiční. Zkoušeli jsme i hráče ze třetí ligy, vím, o čem mluvím. Možná mu bude chvíli trvat, než si zvykne, ale my to bereme a čas mu dáme. Slavia by ho asi nekupovala, kdyby v něm něco neviděla. Šanci dostane, do kolektivu zapadl v pohodě.“

Chtělo ho víc týmů, na co jste ho nalákali?

„Asi se mu líbí žlutá barva... (smích) Těžko říct, ale jsem rád, že skončil u nás. Je to hráč, který může hrát na několika postech. Hledali jsme desítku, on sice není klasickou, ale umí ji zahrát. Potenciál v něm vidím.“

Desítkou mohl být Jan Fortelný. Mrzí vás, že upřednostnil Olomouc před Teplicemi?

„Abych řekl pravdu, tak ze začátku mě to trošku mrzelo. Známe se, ví, co chceme hrát, jak to v Teplicích chodí. Dařilo se mu u nás, tak jsem myslel, že ho to znovu přesvědčí. Ale vybral si jinou adresu a teď už to nezměníme. Přeju mu, aby se prosadil. A třeba se v budoucnu potkáme.“

Jako bývalý fotbalista chápete, že chce hrát nahoře, aby Spartě ukázal, že není jen záchranář?

„No... Minulá a letošní sezona je trošku rozdíl. Nicméně beru, že Olomouc má jiné sportovní ambice a cíle. Ať tedy ukáže, že umí hrát i jinde než v Teplicích. Budu mu fandit.“

Třeba vám po uzavření kádrů celků z top trojky ještě někdo vypadne později...

„Ne, už tomu ani moc nevěřím. Ani pro kluky by asi nebylo dobrý, kdyby někdo přišel v den prvního jarního zápasu nebo někdy na startu ligy. Samozřejmě kdyby to byl hráč, který by nám hned pomohl, tak je to něco jiného, ale nepotřebujeme, aby se u nás někdo dobu rozkoukával.“

Čas nedostal ani testovaný útočník Mario Stankovski ze Skopje...

„Bohužel nebyl čas. Odtrénoval tři tréninky, dali jsme mu jeden zápas. Letos je to hrozně rychlé, přišel ve špatnou dobu. Opravdu není čas se rozkoukávat.“

Jak vypadá další zkoušený hráč, obránce Lukáš Hušek?

„Ten je s námi od začátku, prostor dostane, protože má budoucnost. Ale jeho působení u nás budeme ještě zvažovat.“

I proto, že Jan Shejbal má stále zdravotní problémy?

„Začal přípravu, vypadal dobře, ale těsně před odletem si zase něco udělal... To nás hodně mrzí, protože je to hráč s potenciálem. Má výšku do standardek, rychlost, levou nohu. Vždycky když nastoupil, pomohl nám. Teď bohužel zase vypadl, což mě mrzí.“

Stejně tak smolař Daniel Fila, že?

„Podobný případ. Má nešťastné svalové zranění, které se na můj vkus léčí až moc dlouho. Jeho absence nám vzala možnost třetího útočníka či nějakého dostřídání. Má výšku, umí podržet balon, to nám někdy v závěrech utkání chybí. Bohužel to vypadá, že začátek ligy nestihne. To mě mrzí asi úplně nejvíc.“

Kromě toho ale vypadáte v Turecku spokojeně.

„Z podmínek v Turecku jsme letos nadšení, doufám, že počasí nám vydrží a bude přát i nadále. Terény jsou skvělé, maximálně toho využíváme.“