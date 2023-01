Kliďas Sörensen o Spartě i lize: Trochu blázinec. Přestup? Jednoduchá volba

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Ani Jan Kuchta, ani Lukáš Sadílek, Jakub Jankto už vůbec ne. Nejlepší letní posilou Sparty se stal chlapík, od kterého se to čekalo možná nejméně. Asger Sörensen prakticky ihned po příchodu z Norimberku skočil do základní sestavy a stal se jedním z nejlepších stoperů ve FORTUNA:LIZE. „Ale musel jsem si zvykat. V české lize se hraje nahoru dolů, je to trochu blázinec,“ usmívá se. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz se mimo jiné vrací k děsivému faulu plzeňského Tomáše Chorého a výbuchu v derby.

Stále stejný výraz i řeč těla. Ať se Spartě daří, nebo je v problémech. Bez ohledu na to, zda je sám v optimální náladě a rozpoložení. Šestadvacetiletý Sörensen se tváří pořád stejně. Klid a vyrovnanost z něj vyzařují na míle daleko. „Na všem se snažím vidět to dobré. Děláme to, co nás baví, co milujeme. Mohli bychom na tom být přece mnohem hůř,“ vykládal během soustředění ve španělské Marbelle.

I když se řeč stočila k hrozivému zákroku plzeňského Tomáše Chorého, dánský stoper zachoval chladnou hlavu. Byť by měl tisíc důvodů ke zlosti. „Hlavně, že mě nezranil,“ mávne rukou.

Ať jsem se na vás ve Spartě ptal kohokoli, všichni na prvním místě zmiňovali, že jste extrémně klidný, možná až flegmatický. Opravdu vás nic nedokáže naštvat?

(lehce se pousměje) „Myslím si, že ne. Vždycky se snažím přemýšlet pozitivně o všech věcech, které se mi v životě stanou. I když třeba nejsou zrovna příjemné, chci na nich najít to dobré. Jsme fotbalisté, to je přece snový život. Děláme to, co nás baví, co milujeme. Mohli bychom na tom být přece mnohem hůř. Takhle se na to snažím dívat.“

Ani po podzimním výbuchu 0:4 v derby na vás nepřišla zlost?

„Nevím, jestli zlost je to správné slovo. Nespokojený jsem byl rozhodně. Víte, ono je to vlastně úplně jednoduché. Není možné, abychom do takového zápasu šli v nastavení, jaké jsme měli. To je nepřípustné. Přišlo mi, že jsme si dostatečně neuvědomovali, o jaké jde utkání. Že je to derby. Jako by nám chyběl… (krátce se odmlčí) Větší pocit naléhavosti. Když ho v takové chvíli nemáte, je to složité. Ale příčiny toho výsledku vidím ještě někde trochu jinde.“

Kde?

„Věděli jsme, že to bude řežba. Že nebude stačit, abychom hráli jenom fotbal. Takový zápas je o soubojích, o běhání. Především v úvodu. Tam jsme to měli zvládnout úplně jinak a postupně se koncentrovat na naši hru. Byl jsem naštvaný, že jsme neměli správnou mentalitu. Nešli jsme do toho s tím, že chceme vyhrát každý souboj, každý střet o míč. Že si prostě nenecháme nakopat. V úvodu jsme dostali dva góly ze dvou střel. Viťas (Martin Vitík) udělal nešťastnou chybu, která se může přihodit každému. Pak už se to s námi vezlo. Na hřišti soupeře je těžké se z takového úvodu zvednout, ale měli jsme si poradit lépe. Byla to pro nás lekce, ze které jsme se ale v následujících zápasech poučili.“

Ano, hned poté jste uspěli v Plzni. Trenér Brian Priske před tímto duelem změnil rozestavení, v defenzivě jste přešli na tři beky. Byla to pro vás složitá změna?

„Nevím, jestli vyloženě složitá. Jasně, když hrajete ve třech vzadu, je to v mnoha věcech jiné. Musíme každý přesně vědět, co na hřišti máme dělat. V Plzni byla ideální příležitost takový krok udělat. Možná jsme