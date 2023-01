Prohra Baníku před očima Slavie, duel se vyostřil. Hapal byl optimistický

PŘÍMO Z TURECKA | Že bude poslední tým maďarské ligy nějakým nazdárkem? Ani omylem. Baník ve Vasasi našel velmi kvalitního soupeře s nadstandardně kombinačním způsobem hry, který Slezanům připravil premiérovou porážku zimy. „Velice organizované mužstvo s pátou nejlepší obranou, co se týče inkasovaných branek v tamní soutěži,“ poklonil se budapešťskému celku trenér Pavel Hapal a své mužstvo pochválil za přístup. Akční zápas v tureckém Beleku sledovali na tribunce i skauti Slavie.

O víkendu smetli Ostravští polskou Koronu Kielce 5:0. Takřka co střela, to gól. V úterý v promíchané sestavě už tak efektivní nebyli. Činil se brankář Maďarů, cinkaly tyčky, ale projevila se i nekvalita v řešení finální fáze. Proto přišel první nezdar v přípravě. Nutno dodat, že jen výsledkový. Výkon Baníku – a zejména skvělý přístup všech jeho aktérů – snesl přísná měřítka.

„S výsledkem spokojeni nejsme, ale hra splnila, co měla. Byl to rychlý zápas s velice kvalitním soupeřem, který se vyznačuje velice dobrou defenzivou a hrozí z brejkových situací,“ hodnotil kouč Pavel Hapal. „Někdy je v přípravě dobré, když vám nějaký zápas nevyjde, než když všechno vyhráváte. Přišlo to v pravý čas,“ dodal.

To už na jeho hlavu padaly dešťové kapky, což byl spolu s perfektně připraveným terénem jeden z důvodů akčního utkání. Tím dalším byla nervózní lavička Vasase, která řešila sebemenší souboj na hřišti a téměř každý verdikt sudího. Kvůli tomu se duel zbytečně vyostřil, ve středu pole to nejvíc brousil důrazný defenzivní záložník Jiří Boula.

Na druhou stranu, bylo až úsměvné sledovat kontrast v podobě ledově klidného Hapala, jenž za devadesát minut udržel nadhled a pozitivní nastavení směrem ke svému mančaftu včetně povzbuzujících pokynů.

„Patří to k tomu, nabádám hráče, aby hráli tvrdě, agresivně, ale korektně. Někdy k nějakému faulu dojde, oni to všechno asi prožívali víc. My chtěli hrát klidně. S emocemi, ne však zákeřně. Jsem rád, že jsme zdraví,“ popisoval kouč FCB.

Co viděl? Na začátku problém s organizací hry proti maďarskému systému se třemi stopery, což se vzhledem k velkému počtu změn v základní jedenáctce dalo pochopit. Stejně jako nepovedené útočné standardky, „kopcovité“ centry nebyly nebezpečné.

„Ještě na nich budeme pracovat,“ souhlasil Hapal. „Něco už máme připraveného, nicméně nechtěli jsme prozrazovat všechno, přijdeme s tím až v lize,“ doplnil.

Páteční generálku proti Cracovii Krakov naopak trenér streamovat dovolil, což ne vždy bývá zvykem. „Je to jen schovávání něčeho, co si každý může sehnat ze soupeřova videa. Já to jako generálku neberu, znovu budeme chtít i splnit hráčům určitou minutáž. Ale i kdyby, proč bychom měli něco skrývat? Naopak jsem rád, že fanoušci mají možnost zápas vidět,“ vysvětloval sympaticky.

Mimochodem, čtveřice ostravských příznivců a pravých srdcařů dorazila slezský klub podpořit do provincie Antaly a sledovala mač proti Budapešti přímo na místě. Na malé tribunce byli přítomni i skauti Slavie, kteří v přestávkové pauze klábosili se sportovním šéfem Luďkem Mikloškem. A pobavili se u improvizovaného baga, které vytvořili obchodní partneři Baníku.

I jim se musel zápas navzdory výsledku zamlouvat. Třeba i díky tomu, že od úvodní minuty dostali prostor dva dorostenci, Martin Hrubý a Matěj Šín. Ostatně celá zahajovací sestava byla mladá a složená ze spousty odchovanců, průměrný věk hráče činil 23 let. A všichni makali na maximum.

„Nevadí, Peťo, pojď,“ povzbuzoval Hapal křídelníka Jaroně, na kterém byla vidět obrovská snaha. „Skvělej náběh, výborná kolmička,“ přidal se po chvilce i asistent Davida Oulehla. Nasazení a běžecká aktivita nešly vytknout fakt nikomu.

„Jsem spokojený s přístupem všech. Minule jsme dohráli skoro všechno a dali pět branek, teď jsme produktivní nebyli. Třeba to přijde příště,“ uzavřel optimisticky šéf lavičky.