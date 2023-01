Akce Král se táhne, problém je v Belgii, ale… Do konce týdne hotovo?

Jan Král se z Belgie patrně vrátí do Česka • Michal Beránek / Sport

Klíčová posila pro fotbalový Jablonec, který bude tak trochu překvapivě hrát na jaře o záchranu první ligy, je i není na cestě. Jak číst tenhle rébus týkající se obránce Jana Krále, jenž by se měl do Česka vrátit z Belgie?

Ne, ani se nemihnul na videu ani se nezjevil na fotce, které jablonecký klub dává fanouškům k dispozici na klubovém webu. Je to tak trochu posila v utajení, i když se o velkém interesu severočeského klubu o Jana Krále dobře ví.

Ve španělské Marbelle, oblíbené destinaci pro české týmy během zimní přípravy, přitom vysoký blonďák chystá tělo i mysl na jarní boje pod vedením kouče Davida Horejše a jeho spolupracovníků.

Klub však zatím nemohl oznámit, že se podařilo dotáhnout hostování Krále z belgického Eupenu. „Není nic nového,“ opakoval několikrát Martin Bergman, tiskový mluvčí zelenobílého spolku.

Potíží je administrativní vyřešení přesunu. S protistranou to není úplně jednoduché, vše se táhne. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz je však vše na dobré cestě. Hotovo by mělo být do konce tohoto týdne.

Do čtvrtečního utkání s maďarským celkem Puskás Akadémia, kde působí slovenský trenér Zsolt Hornyák, jenž vedl Slovan Liberec, či člen širšího kádru reprezentace Patrizio Stronati, však Král podle všeho ještě nezasáhne.

Kouč David Horejš po něm přitom volá. „Věříme, že mužstvo doplníme o hráče, kteří by kádr zkvalitnili. Věříme, že některé z vytipovaných hráčů se nám povede přivést,“ pronesl na začátku přípravy trenér David Horejš.

Král si udělal velmi slušné jméno při angažmá v Hradci Králové, kam přišel z Mladé Boleslavi. Během minulé sezony zvládl 193 centimetrů vysoký zadák 32 zápasů, v nichž zapsal 4 góly. Proto o něj byl zájem.

Eupen se nakonec rozhodl, že aktivuje jeho výstupní klauzuli ve výši 15 milionů korun. „Je to přestup, který pro nás přišel jako blesk z čistého nebe. Příliš mnoho jsme s ním dělat nemohli,“ uvedl sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou.

Král na začátku sezony navázal v Belgii na černobílá představení. Odehrál čtyři úvodní zápasy v základní sestavě a nechyběl ani při cenné výhře 2:1 nad Club Bruggy. Osudným se mu stalo páté utkání s RGC Searing (1:3): ten jeho mužstvu do poločasu nasázel tři góly a český obránce šel ze hřiště. Od té doby už jen střídal, v belgické lize si připsal celkem sedm startů, přičemž zaznamenal jednu asistenci. Jednou nastoupil v Belgickém poháru.

Malé vytížení jej přimělo k myšlenkám na odchod. Z Česka přilétla - celkem logicky - velká odezva. Královi volal sportovní šéf „votroků“ Sabou, projevil zájem. Hráč se však rozhodl nenavázat na minulou štaci na východě Čech.

Přihlásil se rovněž Jablonec, jenž je po podzimu na čtrnácté barážové pozici. Právě severočeský klub bude podle všeho dalším Královým angažmá.