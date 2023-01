Bílek: Jsme silní a věříme si. O boji s „S“, posilách, marodech i satisfakci

Není na velké řečnění, za Michala Bílka mluví činy, tedy výkony a výsledky na hřišti. S Plzní zažil mimořádný rok lemovaný úspěchy a svátečními duely v Lize mistrů. O to náročnější je nachystat tým na jaro, aby splnil očekávání a pokusil se obhájit ligový primát. Vrásky mu přidělává snad jen zdravotní stav kádru, kde stále nejsou všichni stoprocentně nachystaní do zápasů.

Jste spokojený s průběhem přípravy?

„Největší tréninkové dávky jsme absolvovali doma, tady ve Španělsku jsme na herním soustředění. Zápasy jsou důležité, ale také tady hodně trénujeme. Nepřijeli jsme do Španělska pouze s tím, že budeme klást největší důraz na utkání. Máme tady skvělé podmínky, hřiště hned u hotelu. Soustředění splňuje to, co jsme od toho očekávali.“

Zimní posila z Bohemians Roman Květ zkraje ledna řekl, že tak tvrdou přípravu nezažil. Byla tvrdší než jindy?

„Byla stejná jako před rokem. Nemyslím, že dávky byly přehnané.“

Jak jsou na tom marodi? Jan Sýkora ve Španělsku zasáhl po vážném zranění kolena do obou zápasů. Je úplně fit?

„Malinko ho začal tahat sval. Doufám, že nepůjde o nic vážného.“

Václav Jemelka po operaci ramena už trénuje s týmem. Kdy půjde do zápasu?

„Měl těžkou operaci ramene. Kondičně se zvedl, rameno dobře rozcvičil. Potřebovali bychom, aby se rychle zapojil. Na tréninku dělá všechno, ale obavy u něj pořád jsou. Uvidíme, jestli naskočí do páteční generálky. U něj ale bude návrat otázkou krátké chvíle. Pokud nenaskočí teď, tak v nejbližší době.“

A Matěj Vydra? Zatím nehrál ani minutu. Jste spokojený s jeho progresem po zranění křížového vazu v koleni, který mu operovali v Anglii.

„Křížák je velká nepříjemnost. Když k nám v zimě přišel, začal vlastně od začátku. Necháváme na něm, co vydrží a reagujeme podle toho, jak se cítí. Zde se rozhodujeme vždy podle aktuálního stavu, každý den si to vyhodnocujeme. Chtěl bych, aby byl co nejdřív zdravý a nachystaný, přišel jako posila.“

Stál jste hodně o to, aby takový hráč přišel do Plzně?

„Jeho jméno padlo na konci podzimu. S panem Šádkem jsme o něm debatovali. Když se naskytla možnost, že by k nám Matěj šel, zrealizovali jsme jeho příchod. Je brejkový, má dobré zakončení a obrovské zkušenosti z Anglie, kde byl deset let. Má za sebou dlouhou pauzu, ale na herních trénincích je vidět, že je zkušený, gólový, silný.“

Jak se zapojují ostatní posily?

„Roman Květ je fotbalový, má výbornou kopací techniku, je obounohý. Je použitelný na více pozicích. Vypadá dobře. Stáli jsme o něj hodně, je navíc produktivní. Přišel i s tím, že bude dávat góly.“

Řekl si v přípravných zápasech o místo v sestavě?

„Podzim měl výborný, dal devět gólů. Když hrál s Buchou, Kalvachem i Modouem, zapadl skvěle, rychle se zadaptoval. Velká škoda je zranění Honzy Klimenta. Makal i při dovolené, vypadal super na trénincích.“

Klimenta jste využíval na hrot s Chorým, šlapalo jim to. Zvažujete nyní variantu Chorý–Durosinmi?

„Dovedu si představit, že by hráli s Chorasem spolu. Je mladý, rychlý, má dobrou postavu. Umí zakončit oběma nohama, je silný v soubojích.“

Na soustředění s vámi neodjel Fortune Bassey. Kdy jste se rozhodli, že se vám do kádru nevejde?

„Fortune nenaplnil očekávání, která jsme měli. Vzhledem k tomu, že přišel na hostování, rozhodli jsme se nyní takhle a není tu s námi.“

Liga bude zajímavá

Váháte hodně nad složením zálohy?

„Příchodem Květáka (Romana Květa) se záloha hodně zkvalitnila. Na výběr jsou Bucha, Kalvach, můžou s nimi hrát Květ, Vlkanova, Sýkora. Je z čeho vybírat.“

V záložní řadě budete mít nejvíc zamotanou hlavu?

„Hlavně bych si přál, aby se kluci dali do kupy. Sýkora se teď necítí nejlíp, ale snad nepůjde o nic vážného.“

Pokud se tým dá zdravotně dohromady, bude silnější než před rokem? Nabízí se vám víc herních variant, máte víc kvalitních hráčů.

„Když budou všichni fit, třeba v ofenzivě je konkurence velká. Chorý, Kliment, Vydra, Durosinmni. Všechno zajímaví hráči.“

V obraně už ale takový výběr není.

„Je to o zdravotním stavu. Máme pět stoperů. Pokud budou fit, bude to v pohodě.“

Loni jste nečekaně vypálili rybník Slavii i Spartě a slavili titul. Lze toto zopakovat z pozice „chudého příbuzného“ oproti pražským S?

„Bude to nesmírně těžké. Máme náskok dvou bodů na Slavii, sedm na Spartu. Navíc máme těžký los. Hrajeme na Spartě, na Slavii, na Baníku, na Slovácku. Jsme ale silní, věříme si. Zabojujeme. Ale víme, že Sparta i Slavia posílily. Liga bude zajímavá.“

Bude obhajoba titulu těžší?

„Ano. Po základní části jsme byli v minulém roce druzí, všichni čekali, že Slavia si to nenechá vzít, ale my jsme zabrali, udělali výborné výsledky a vyhráli jsme titul. Slavia i Sparta samozřejmě udělají maximum, aby nyní vyhráli oni.“

Vnímáte vyšší očekávání, že na vás jako na obhájce bude větší tlak?

„V minulém roce jsme byli v čele až ke konci soutěže. Teď jsme měli poměrně dobrý náskok, pak jsme na konci podzimu prohráli se Spartou a remizovali s Pardubicemi. Minule to bylo pro nás trošičku jednodušší, málokdo očekával, že bychom mohli ligu vyhrát. Teď vzhledem k tomu, že máme pořád na čele náskok, patříme jednoznačně mezi adepty na titul.“

Sparta a Slavia po vás půjdou víc, než před rokem. Berou vás jako silnějšího aspiranta na titul.

„Slavia i Sparta mají nejvyšší ambice, minule jsme jim titul vyfoukli. Hlavně Slavia, která je od nás v tabulce nejblíž, nás bude chtít dotáhnout. Pro ni musí být titul jednoznačným cílem. Rozpočtem, šířkou i kvalitou kádru jsou oba kluby nesmírně silné.“

Sparta i Slavia hodně sází na zahraniční posily, Plzeň spíš na českou kabinu. Jaký směr je správný?

„To se vždycky ukáže podle výsledků. Máme také poměrně dost zahraničních hráčů. Ale pořád si myslím, že jádro kabiny má být české. Když přijde sebelepší individualita, neznamená to, že do týmu hned zapadne a začne předvádět skvělé výkony.“

Je titul pro vás cíl, nebo sen?

„Dali jsme si nějaký cíl, který jsme si mezi sebou řekli. Uvidíme, jaký bude začátek soutěže, je hodně důležité, abychom hned chytli výsledky. Až se bude blížit konec, uvidí se. Teď jsme první, určitě nebudeme říkat, že chceme skončit do třetího místa. Pokud to půjde, určitě se pokusíme o to, abychom ligu znovu vyhráli.“

V trenérské kariéře jste dotáhl národní tým do čtvrtfinále mistrovství Evropy, s Plzní udělal titul, dostal se do Ligy mistrů, teď jste podzimní mistři. Ale pořád se najdou kritici. Nemrzí vás, že ukazujete kvalitní práci, ale pořád ji někdo zpochybňuje?

„Abych řekl pravdu, tímhle se moc nezabývám, ani to vlastně nevím, moc to nesleduju. Vím sám, jak na tom jsme. Zažil jsem toho ve fotbale tolik, že tohle mě nerozhodí.“

Jsme před Slavií i Spartou, to jsou fakta

Ale velké úspěchy pro vás musí znamenat satisfakci, je to tak?

„Satisfakcí je to, že minulý rok byl úžasný, dokázali jsme obrovské úspěchy. Vyhráli ligu, postoupili do Ligy mistrů ze tří těžkých předkol, teď opět vedeme ligu. Měli jsme hodně zraněných a odehráli spousty zápasů, ale podzim i tak zvládli. Tohle mě těší, negativními řečmi se vůbec nezabývám.“

Stejně se najdou tací, co řeknou, že Plzeň hraje nekoukatelný fotbal.„Nekoukatelný… Před Spartou jsme o sedm bodů, před Slavií o dva, to jsou fakta. Že hrajeme defenzivní fotbal? Po Spartě a Slavii jsme dali v minulé sezoně nejvíc gólů (53), teď jich máme nejvíc po Slavii (34, Slavia 51). Máme hru založenou na tom, aby se poctivě bránilo, ale tak to má mít každý tým.“

Chystáte do jara nějaké změny v herním způsobu?

„Máme svůj herní styl, ale vzhledem k tomu, že jsme na hrotu posílili, tak až se uzdraví všichni kluci, v týmu jsou čtyři skvělí útočníci. Nabízí se hrát na dva vepředu. Jestli v rozestavení 4 – 4 – 2 nebo 3 – 5 – 2, je teď celkem jedno.“

Jste raději, když máte na hřišti dva kvalitní útočníky?

„Když není hra dobrá nebo honíme výsledek, tak tam dáme dva vysoké hráče k sobě. Osvědčilo se nám to v minulé i v téhle sezoně. V některých pohárových i ligových zápasech nám to s Chorasem a Klimentem vyšlo.“

Co udělal s týmem poslední rok, kdy jste nasbírali starty v Lize mistrů proti nejlepším celkům světa?

„Je to obrovská zkušenost. To, co stačí na naši ligu, už nestačí ve velkých mezinárodních zápasech. Proti Bayernu nebo dalším týmům byl vidět obrovský rozdíl. Technika, obcházení jeden na jednoho, mezihra, na naší straně tohle takové nebylo. Ale věřím, že nám to pomůže.“

Po podzimu v Lize mistrů na vás stejně přišla kritika, že jste v základní skupině neuhráli ani jeden bod. Zase jste dostali za uši.

„Jsme rádi, že jsme si takové zápasy mohli zahrát, jsou to obrovské zkušenosti a spousty zážitků. Hrát na Barceloně nebo Bayernu, to je pecka. V takové atmosféře to není jednoduché.“

Je Liga mistrů něco jako droga? Když si to vyzkoušíte jednou, chcete ji hrát znovu a znovu.

„Když pominu to, že soupeři nás přehrávali, je to něco, co v sobě všichni budou mít. Trenéři, hráči i fanoušci. Je to nádherné, super. Ani jsem nesnil, že bychom si Ligu mistrů zahráli. Už jen zvládnout ta předkola. Tiraspol byl hodně fotbalový, individuálně lepší než my, Karabach jakbysmet. Ale silou kolektivu jsme je přehráli.“

Veřejně nikdy nekritizujete hráče, dbáte na týmové pojetí. Když je neúspěch, vezmete ho na sebe. Neškodíte si tímhle?

„Je pravda, že po zápase nemám potřebu velké kritiky.“

Ale někteří trenéři to dělají.

„To je v pořádku, každý je jiný. My si to rozebereme a chyby si řekneme mezi sebou v kabině. Pokud mě někdo zklame takovým způsobem, že jsem se s tím ještě nesetkal, tak bych ho pak samozřejmě zkritizoval. Ale kluci tady pracují dobře, když se něco nepovede, není důvod k tomu, aby přišla velká kritika. Nemám potřebu to hned ventilovat. Jednat po zápase v emocích není dobře.“

Ale pak se média věnují trenérovi, ne hráčům a schytáte to vy.

„Jsme v tom společně. Když se jim nedaří nebo hrají špatně, je to i má chyba. Třeba jsem vybral špatnou sestavu, určil špatnou taktiku. Když nepracují dobře, je to také věc trenéra. Vždycky jsem to dělal takhle a nebudu to měnit.“

Neštvalo vás srovnání se Slavií, která v Lize mistrů s nejlepšími celky hrála vyrovnanější zápasy?

„Tohle jsem vůbec neřešil.“

Máte radost, že v Plzni vzniklo pevné jádro týmu, které vystřídalo éru kolem Davida Limberského?

„Jádro, co tady je, už nejsou žádní mladí kluci, ale hráči, co mají obrovské zkušenosti, hrají spolu dlouho. Jsem rád, že pro nás důležití hráči tady zůstávají, Osa, co tady máme, zůstává, na ni se to nabaluje.“