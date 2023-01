Šádek o změnách v Plzni: Staněk? Ani nesmyslné číslo nemusí stačit

Video se připravuje ... Do plzeňské kabiny zapadli v zimě čtyři noví hráči (Adam Zadražil, Roman Květ, Rafiu Durosinmi, Matěj Vydra), naopak s Fortunem Basseym už klub nepočítá. Majitel Adolf Šádek i trenér Michal Bílek na soustředění ve Španělsku souhlasně tvrdili, že jsou s kádrem na jarní ligový finiš spokojení. Co klubový boss v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz řekl o nově příchozích hráčích? A může ještě někdo odejít?

O Matěji Vydrovi „Mám nadstandardní vztah s jeho agentem Ondrou Chovancem. Matěj je po zranění, zvažoval ideální způsob rekonvalescence, návrat na trávník. Vybíral prostředí, které mu bude nejlíp vyhovovat. Nejen po sportovní, ale i po psychické stránce, kde na něj nebude vyvíjen extrémní tlak. Situace pro mě byla mnohem snažší tím, že je v Plzni trenér Bílek, kterého zná Matěj z reprezentace. Shodli jsme se, že Viktorka je pro něj nejvhodnější. Pokud se Matěj chytí, je předpoklad, že se jednou vrátí do zahraničí. Okolnosti mohou být pochopitelně jiné v případě možného nástupu nového vlastníka klubu. Ale pokud přijde zajímavá nabídka, je to určitě věc k diskuzi."

O Rafiovi Durosinmim „Je zajímavý, mladý. Věřím, že do jara výrazně promluví, ukáže velkou kvalitu. Má parametry moderního útočníka, který by mohl být zajímavý z pohledu budoucího transferu."

O přesvědčování Romana Květa „Nebylo to o penězích. Za mě jsou důležité osobní rozhovory hráče s trenérem, který nastíní dotyčnému vizi, představu, co od něj očekává. Záleží také na agentovi, aby vybral, co je pro hráče nejvhodnější. Aby přihlédl k faktu, jací hráči jsou v klubu, který jeho klienta láká, jací konkurenti jsou na jeho pozicích. Aspektů, proč skončili Květ s Vydrou u nás, bylo několik."

O Fortunem Basseym „Ve Španělsku na hotelu jsme měli rozpravu s panem Čerčesovem (trenér Ferencvárose) a s jejich sportovním ředitelem. Cítili se lehce dotčení, že s námi neodjel a není to tak, jak si představovali. Ale je to úplně jednoduché – hráč nenaplnil naše představy. Když se objevili Durosinmi a Vydra, navíc byli zdraví Kliment a Chorý, nedávalo smysl tady mít na jaře dalšího útočného hráče. Nebyli jsme spokojeni, jak se na podzim odprezentoval, věděli jsme, že poměrně vysokou opci nikdy neuplatníme. Překvapilo nás, jak to dopadlo, ale někdy taková realita je. Jak se říká, že všechno trefím, tak tady úplně ne. Ale vycházelo se z toho, jak hráč vypadal v Budějovicích, měl „milion" zápasů, kdy byl fakt fantastický. Nesedlo mu to u nás ani ve Ferencvárosi. Pevně věřím, že pro něj společně najdeme klub, kde bude moct prodat, co v něm ještě je."