Šádek o prodeji Plzně: Nabízí mi víc modelů. Bílek? Nejlepší trenér v Česku

Adolf Šádek byl během soustředění plzeňské Viktorie ve svém živlu. Sledoval téměř každý trénink, hecoval trenéry i hráče. Vedl porady s ostatními členy plzeňského vedení a pilně pracoval. Našel si i téměř hodinu na povídání pro deník Sport a iSport.cz. V Benidormu usedl v hotelové lobby a vyprávěl. O hledání investora, složení kádru, výkonech v Lize mistrů i trenérovi Michalu Bílkovi.

Adolf Šádek Narozen: 4. 3. 1975 v Sokolově (47 let)

Pozice: majitel FC Viktoria Plzeň (od roku 2021), kde od roku 2008 dělal sportovního a později generálního ředitele, od ledna 2021 je členem výkonného výboru Fotbalové asociace ČR a místopředsedou Ligové fotbalové asociace

Minulý rok pro vás byl turbulentní, sám jste říkal, že v jednu chvíli jste byl mrtvý, pak polomrtvý a pak zase chvilku živý. Jak zajistit, aby Plzeň byla živá delší dobu a klub dlouhodobě fungoval na nejvyšší možné úrovni?

„Jediná šance nespočívá v tom, že já budu vlastník. Znovu to opakuju, že můj cíl je do Plzně přivést vlastníka, případně vlastníky, kteří budou mít sportovní ambici a ekonomickou sílu. Nechci říct, aby s Plzní odskočili někam do výšin, které se pak budou blbě korigovat, ale klub uměli sportovně i ekonomicky zastabilizovat a posunout ještě maličko výš. Abych nemusel vždycky na půl roku padnout do kómatu a čekat, jestli ano, nebo ne. Někde to říkal Jarda Tvrdík (šéf Slavie), že teď jsem král, ale v podstatě jsem nemusel být vůbec. Linie mezi úspěchem a neúspěchem je poměrně tenká, hlavně při kvalitě soupeřů v Evropě. Mít na tomhle postavenou existenci je téměř riskantní počin a já tohle dlouhodobě podstupovat nehodlám. Proto probíhá proces prodeje. Teď se to po očištění dluhů a všech dalších věcí dělá samozřejmě lépe a s klidnější hlavou. Pro mě je zásadní Viktorii Plzeň zajistit a zastabilizovat z pohledu sportu i ekonomiky.“

Můžete naznačit horizont, v jakém čase chcete mít proces vstupu nového majitele nebo investora vyřešený?

„Horizont je jednoduchý, měl by proběhnout do 30. června. Do konce sezony by mělo být zřejmé, jaká bude vlastnická struktura Plzně pro příští soutěžní ročník. Jsem přesvědčený, že po všech zásazích do ekonomiky a očištění od všech závazků, které klub měl, a nebylo jich málo, je ten proces snazší. Navíc česká liga půjde do nového tendru na televizní práva, dá se předpokládat, že ekonomická situace z pohledu marketingových peněz pro ligové kluby se výrazně zlepší. Na tohle velké zahraniční firmy, které se o kluby zajímají, nahlíží. Sledují, jak liga obchoduje s právy, jak s tím pracuje, jaký má potenciál. Tohle pomůže i mně, že už je velmi rušno okolo televizních práv v Česku i v zahraničí. Zájemce, který přijde, může být v rozhodovacím procesu ohledně vstupu do klubu rychlejší, a i já se budu moci lehce uvolnit a nadechnout.“

Něco už se rýsuje?

„Probíhají jednání. V Čechách pracuji s Delloitte (finanční společnost), v zahraničí jsem ve spojení s jinými firmami, se kterými jsem podepsal kontrakt. Když neprodáváte extrémně zadluženou společnost, je to opravdu diametrálně odlišné. Byli jsme úspěšní, hráli Ligu mistrů, teď zase vedeme ligu. Na tohle všechno zahraniční společnosti nahlíží, přitom podzim byl pro klub extrémně složitý. Udržet se v domácí soutěži na topu, aby neztratil kontakt se špičkou… Takže je to v dobrém procesu, úplně extrémně mě čas netlačí. Ale horizont tam je, aby v nové sezoně vstupoval klub se zřejmou, vlastně novou vlastnickou strukturou.“

Nezměnilo se něco na představě, jak budete v klubu figurovat do budoucna vy?

„Ne, nezměnilo. Je mi nabízeno několik modelů, například můžu