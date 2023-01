Přesun do Slavie je o kus blíž! Chytil míří do Prahy na zdravotní prohlídku

Zdálo se to být jako zakonzervovaná záležitost. Opakovaná jednání o možném přestupu Mojmíra Chytila ze Sigmy do Slavie k výsledku nevedla, produktivní útočník v lednu zahájil zimní přípravu v Olomouci a mělo se za dané, že na Hané dohraje minimálně sezonu. K tomu ale nakonec vůbec dojít nemusí. Podle informací redakce iSport.cz totiž Chytil míří do Prahy, kde v pondělí podstoupí zdravotní prohlídku. Ve hře zůstávají dva scénáře.

Tak přece jen? Přesun Mojmíra Chytila do Slavie se v posledních hodinách výrazně přiblížil. Po jakémsi období ticha, kdy obě strany minimálně zdánlivě přerušily jednání, což svými mediálními výstupy nepřímo potvrzovali i představitelé klubu z Edenu, se totiž potenciální transfer opět začal hýbat.

Zdroje webu iSport.cz hovoří o tom, že Chytil míří do Prahy, kde v pondělní absolvuje lékařské testy. Následovat budou debaty o tom, jakou formu dohody zvolit. Možné jsou totiž hned dvě varianty.

Tou první je okamžitý přesun do Slavie. Ta je ovšem podmíněna tím, aby šéf Olomouce Ladislav Minář za Chytila získal adekvátní náhradu. To je ostatně hlavní důvod, proč si všechny strany nepodaly ruce už mnohem dřív.

Druhý scénář hovoří o tom, že by se třiadvacetiletý útočník převlékl do sešívaných barev až po sezoně, tedy v létě. Pravděpodobněji se jeví druhá možnost, Slavia proto chce mít Chytilův příchod podchycený i pro případ, že by se transfer finalizoval právě až směrem k létu.

Oba kluby (a pochopitelně i hráč) jsou každopádně zajedno v tom, že k dohodě dojde. Je pouze otázkou času (a formy), jak bude realizován.

Pokud by si Slavia s Olomoucí plácli už nyní, měla by se přestupová suma i s bonusy pohybovat kolem 30 milionů korun. V případě léta by částka byla s ohledem na to, že má útočník platnou smlouvu jen do příští zimy, logicky nižší. Hovoří se o sumě lehce pod hranicí 10 milionů.

Chytil v tomto ročníku FORTUNA:LIGY nasázel šest branek, navrch přidal jednu asistenci. Zaskvěl se i na reprezentační úrovni, kdy v závěru podzimu ve svém debutu za národní tým nasázel hattrick v přípravném duelu proti Faerským ostrovům.