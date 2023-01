Posily pro top trojku: stezka vede ze severu. Jak se Plzeň odklání od „S“?

Vyrazte na dálnici D 10 alespoň s mikrobusem. Pokud nezastavíte a nenaberete pasažéry hned v Mladé Boleslavi, máte před sebou ještě dvě zajímavé zastávky: Jablonec a Liberec. Nebo to zkrátka vezměte při jednom, zvlášť kdyby zase zdražil benzin...

Tři kluby cestou na sever od Prahy jsou nejvydatnější zásobárnou tuzemské top trojky. Z celkového počtu 177 nových tváří na přestup či hostování i po konci smlouvy, které od sezony 2012/13 Sport zmapoval, jich vypravily hned 62, to znamená víc než třetinu (přesně 35 %). Fotbalových exportérů se při tom na seznamu sešlo 28 a nejen prvoligových. „U Liberce a Jablonce mě to nepřekvapuje. Těží z blízkosti k Praze a dlouhodobé spolupráce se Spartou a Slavií. Majitelé se snaží být úspěšní, ale zároveň také prodávat hráče,“ komentuje výsledky trenér Roman Pivarník.

Rivalové zpod Ještědu se předháněli, jak to šlo, a v cílové rovince to bylo opravdu natěsno. Liberec vyhrál s náskokem pouhých dvou „položek“. „Nemáme to nastavené na to, jaký počet hráčů takhle prodáme, abychom vyhráli žebříček. Nicméně naší vizí je dlouhodobě vychovávat hráče, zdokonalovat je a dále je posouvat do lepších týmů, samozřejmě za zajímavou cenu. To je základní motto našeho klubu,“ říká sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal. „Musíme se s tím smířit. Chtěl bych s Libercem hrát poháry, ale Slavia, Plzeň i Sparta v posledních letech dokazují, že fotbal se i co do finančního ohledu ubírá jiným směrem. O to víc je naše idea naplňována.“

„Pro Liberec jsou změny typické, počítal jsem s tím. Naopak jsem věděl, že je prostor na to přivádět mladé hráče, které můžeme rozvíjet. A to mě baví,“ ujišťuje loajálně trenér Luboš Kozel.

Zatímco ve Slovanu pevně drží otěže boss Ludvík Karl, v Jablonci je jeho protipólem Miroslav Pelta. Jeho trumfem je napojení na majitele Sparty Daniela Křetínského, dobře vychází i se slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem. „Umí vztahy udržovat. Jablonec byl dlouho úspěšný, Sparta nebo