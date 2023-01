PŘEHLED síly týmů: Sparta těsně za Slavií, pozor na Slovácko. Titul získá...

Video se připravuje ... Jarní část FORTUNA:LIGY konečně startuje! Deník Sport a server iSport.cz dal dohromady velký přehled, jenž ukazuje, jak na tom kluby aktuálně jsou. Prošli jsme síly kádrů po jednotlivých řadách, experti Stanislav Levý a Pavel Hartman se u každého mužstva zaměřili na otázku, která bude pro týmový úspěch klíčová. A kdo nakonec získá titul? Projděte si unikátní srovnání před startem druhé poloviny sezony.

Pardubice Otázka před jarem: Srazí počet inkasovaných gólů pod dva na zápas? Stanislav Levý: „Pardubice už v závěrečných podzimních kolech ukázaly zlepšení v obranné fázi. A pokud se chtějí vyhnout přímému sestupu, musí v tomhle trendu pokračovat. V průměru s dvěma obdrženými góly na zápas se zachránit nedá. Klub, i v kontextu s novým stadionem, udělá pro udržení maximum. Ale nejsem si jistý, jestli kádr, který mají, to zvládne. I když podobných týmů je v lize hodně.“ Pavel Hartman: „Radoslav Kováč byl na stáži v Arsenalu. Teď je na něm, aby naučil pardubické hráče skvěle bránit, jako se to povedlo Artetovi v londýnském velkoklubu. Je inspirující sledovat poctivou defenzivní činnost ofenzivních hvězd v čele s Ödegaardem. Pokud Kováč předvede podobný kousek, stane se zázrak a Pardubice se zachrání.“ Tip Sportu na umístění: 16. místo

Zlín Otázka před jarem: Zvládne Pavel Vrba záchranářskou misi? Stanislav Levý, zkušený trenér: „V boji o záchranu bude muset vytěžit maximum ze svých trenérských zkušeností, aby ve Zlíně fotbal nepotkal stejný osud jako hokej. Ale angažování Jeřábka, Kozáka i Balaje naznačuje, že klub nechce jít cestou hokeje a naopak se chce co nejdřív dostat ze spodku tabulky. Pokud kouč Vrba využije paletu veškerých zkušeností, mělo by se to podařit. Jednoduché to nebude.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu: „Zvládne, ale jen zásluhou toho, že v baráži narazí na tým z druhé ligy, jejíž úroveň je skokově nižší než první liga. Nezdá se, že by Pavel Vrba po výbuchu v Razgradu, na Spartě a v Baníku prošel důkladnou sebereflexí a snažil se inovovat své trenérské metody a pohled na fotbal. Místo stáže v top zahraničním klubu si zvolil angažmá ve Zlíně.“ Tip Sportu na umístění: 14. místo

Jablonec Otázka před jarem: Bude tým disciplinovanější než na podzim (7 vyloučení)? Stanislav Levý: „Je povinnost, aby hráči zlepšili disciplínu. Mají k tomu posloužit i údajně hodně tvrdé sankce zanesené v interních pravidlech. Ale měla by to být záležitost každého hráče. Každý jednotlivec se musí umět ovládat a tím přispět k větší disciplíně, která pak Jablonci pomůže k lepším výsledkům. Aby v půlce zápasů tým dohrával o deseti, to nejde.“ Pavel Hartman: „Bez toho to nepůjde. Nedisciplinovanost nejde spojit se záchranou, natož s výstupem do horního patra tabulky. Ale také tohle je nejspíš důsledkem totální přestavby, kterou Jablonec pod velením kouče Michala Horejše prochází. Jeho předchůdce Petr Rada vyznával úplně jiný fotbal. Jedno je však jisté – Severočeši musejí od začátku jara bodovat.“ Tip Sportu na umístění: 11. místo

České Budějovice Otázka před jarem: Katapultují noví trenéři mužstvo nahoru? Stanislav Levý: „Zápotočný a Nikl si udělali dobré jméno v Příbrami. Nikdo asi nečekal, že s tím mužstvem se budou pohybovat na vrcholu druhé ligy. To dokazuje, že tam odvedli kus práce, a také jim to zajistilo relativně rychle angažmá v první lize. Přesto neočekávám během půl roku u Budějovic výrazný posun v tabulce. Na jihu Čech budou rádi, když se vyhnou skupině o sestup.“ Pavel Hartman: „Zápalu a chuti mají oba na rozdávání. Razí vizi konstruktivního útočného fotbalu, což zní také lákavě. V Příbrami se jim postupně podařilo představy převést do praxe a bylo z toho vedení v tabulce po podzimu. Teď však začínají od píky v jiné soutěži a v jiném prostředí. Pokud se s novými kulisami sladí, povytáhnou tým do bezpečí.“ Tip Sportu na umístění: 15. místo

Teplice Otázka před jarem: Vykope si Abdallah Gning na Stínadlech lepší angažmá? Stanislav Levý: „Gning je zajímavý typ útočníka, o které je zájem a vždycky zájem bude. Teplice stoprocentně nejsou jeho konečnou stanicí. Nejpozději v létě se posune na prestižnější adresu. Na jaře z něj budou na Stínadlech těžit. I když má ještě spoustu věcí, na kterých musí pracovat - větší týmovost, větší přínos v práci do defenzivy. Ale zase má výjimečné věci v ofenzivě.“ Pavel Hartman: „V Teplicích by si to přáli. Protože v tom případě by neměli problém s udržením a ještě by získali dobrou sumu do klubového rozpočtu. Záleží jen na Gningově charakteru, předpoklady pro to, aby hrál vysoko, má – 6 gólů a 4 asistence za 1342 ligových minut je slušná vizitka. Nesmí se zadrhnout a musí pochopit, že top fotbal se hraje i směrem dozadu.“ Tip Sportu na umístění: 13. místo

Brno Otázka před jarem: Zopakuje Michal Ševčík podzimní bilanci 7 gólů, 5 asistencí? Stanislav Levý: „Zopakovat podzimní čísla pro něj nebude vůbec jednoduché, protože soupeři si na něj budou dávat daleko větší pozor. Ale pokud na sobě bude dál tvrdě pracovat, určitě má všechny předpoklady, aby se ve výkonnosti posouval dál. A pokud by potvrdil skvělá čísla, ukáže to na jeho sílu a kvalitu, že už v takhle mladém věku dokáže udržet konzistentně vysokou výkonnost.“ Pavel Hartman: „Sebevědomí má na to dost. Ale čísla mu budou růst, jedině když bude hrát ještě víc týmově. To znamená, že nebude lítat, kde se mu zlíbí, že bude okamžitě přepínat do obrany. A že ty, co mu to budou opakovat, nebude považovat za nepřejícné kritiky, nýbrž za dobré rádce. Pokud by téhle tezi nevěřil, nechť se podívá, jak přepínají superstars v Premier League.“ Tip Sportu na umístění: 12. místo

Baník Ostrava Otázka před jarem: Bude pokračovat ve výstupu vzhůru? Stanislav Levý: „Ostrava šla už v průběhu podzimu herně i výsledkově nahoru a očekávám, že pod trenérem Hapalem bude pokračovat do první šestky. Problémem samozřejmě může být zranění střelce Almásiho, na druhou stranu bylo pro Baník hodně důležité, že udržel Plavšiče, který do mužstva dobře zapadnul.“ Pavel Hartman: „Baník má konečně sportovního šéfa, který ví, jak se dělá profesionální fotbal. Luděk Mikloško to sám poznal v Anglii, kde se těší respektu a jeho jméno všude otevírá dveře. Však také během zimy zařídil ostravským trenérům návštěvu West Hamu. Pokud se mu podaří moderním myšlením infikovat klub, není důvod, proč by áčko nemělo stoupat výš.“ Tip Sportu na umístění: 6. místo

Liberec Otázka před jarem: Nahradí plnohodnotně díru po střelci Van Burenovi? Stanislav Levý: „Liberec získal na poslední chvíli nigerijského útočníka Olatunjiho z Larnaky. Trenér Kozel má nyní k dispozici ještě zkušeného Rabušice, pak mladého Kozáka a Rondiče. Ale nahradit Van Burena, jeho styl hry - pracovitost, přímočarost, tvrdost v osobních soubojích - bude velmi těžké.“ Pavel Hartman: „Nenahradí. Van Buren je originál útočníka. Jeho předností je, že umí vstřelit gól v situaci, kdybyste už nepředpokládali, že jde dát gól. Navíc ho zdobí velká pracovitost. Nedělá mu problém posté napadat, ani posté si naběhnout do prostoru pro přihrávku za obranu, i když tam míč opakovaně nedostane.“ Tip Sportu na umístění: 7. místo