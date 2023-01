Liberec řeší odchody důležitých hráčů i hřiště pro neděli. Vrátí se Talovjerov?

Titulová skupina je na dosah, stejně tak záchranářská. Fotbalový Liberec musí být před jarní částí ligy, do níž vstoupí nedělním domácím duelem s posledními Pardubicemi, ve střehu. Co všechno na severu řeší?

Průnik do šestky

Deváté místo po podzimu - to není žádná hitparáda. Slovan bral tři tituly za posledních dvacet let, je navyklý na evropské poháry, v nichž hrál naposledy v sezoně 2020/21. „Chceme výš. Myslím, že patříme do první šestky, do skupiny hrající o titul,“ netají ambice záložník Dominik Preisler. „Proč bych to dělal,“ usměje se. Rovněž trenér Kozel má rozhodně myšlenky na posun tabulkou: „Jsme spolu přes půl roku, věřím, že je mužstvo silnější a jaro zvládneme.“

1 - Tolik bodů ztrácí Slovan na šesté místo, tedy skupinu o titul. Stejný počet jej však dělí také od záchranářské linie.