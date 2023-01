ANALÝZA Hronka ve Slavii: spouštěč presinku i nadstandardní atlet, ale...

První zimní posilou Slavie se stal Petr Hronek. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník Bohemians byl v hledáčku trenéra Jindřicha Trpišovského delší dobu, během podzimu „sešívaní“ svůj zájem zintenzivnili a oporu „klokanů“ získali půl roku před koncem smlouvy za přijatelnou částku. Co by Hronek mohl přinést do hry vicemistra? A z jakého důvodu panují ohledně smysluplnosti přestupu pochybnosti?