Plzeň bez chlouby, Chorý vs. gólman i Vydrovo selhání. A Hradec křepčil...

Chtěli dobře vstoupit do jara, celou zimu tvrdě makali. Jenže lednový start je pro plzeňského favorita tristní. Na úvod jarní FORTUNA:LIGY selhal doma proti Hradci (1:2) a nahrál pražským rivalům v boji o čelo soutěže. Co se Viktorii doma nedařilo a proč nenavázala na povedené výsledky z přípravy?

Tomáš Chorý šel do balonu, jenže ve vzdušném souboji trefil hlavu hostujícího gólmana Michala Reichla. Hradecká jednička po ošetření pokračovala dál, ale po pár minutách poklekla k trávníku a řekla si o střídání. „Šlo o střet hlavami, jestli tomu šlo zabránit, teď nedokážu posoudit. Měl jsem to daleko, teprve se podívám na video a udělám si z toho nějaký závěr. Je otřesený, může tam být slabý otřes mozku,“ vyjádřil se k situaci hradecký kouč Miroslav Koubek a ocenil přínos náhradníka Bajzy, jednoho z hrdinů zápasu. „Pro Pavola to bylo složité, šel na hřiště zmrzlý a ne zcela rozcivěný. Měli jsme obavy, ale zvládl to, potvrdil, proč v Hradci je.“

Jako největší zimní posila přišel oživit hru za stavu 1:1, v plzeňské premiéře odehrál lehce přes půlhodinu. V prvním souboji po návratu na hřiště byl tvrdě faulován, s přibývajícími minutami se dostával do tempa. V době, kdy vrcholil plzeňský tlak, operoval pod dvojicí útočných věží Tomáše Chorého a Rafiu Durosinmi. Po přiťuknutí prvně jmenovaného se ocitl v nastavení ve velké šanci, ale Vydrův pokus úspěšně vyrazil Bajza. Je pravděpodobné, že vytížení českého reprezentanta se bude zvyšovat. „Na tréninku ukazuje kvalitu a jsem rád, že do utkání naskočil. Je zdravý, v dalších zápasech nám hodně pomůže,“ věřil Bílek.

Solidní úvod a vedení po hlavičce Chorého, ideální plzeňský scénář. Jenže pak se domácí snaha vytrácela. Naopak zabral Hradec a nakonec uzmul favoritovi všechny body. Viktoria znovu přitlačila svého soupeře až za stavu 1:2. Pomohla střídání i změna systému na tři stopery. V závěru měli domácí na hřišti tři klasické útočníky, ale na vyrovnání to nestačilo. „Neměním sestavu hned poté, co někomu zápas nevyjde,“ prohlásil Bílek k možnému oživení základu, kde někteří jedinci zdaleka nejsou v optimální formě.

Křepčící Hradec zlomil sérii

Okolo Hradce, okolo Hradce, rostou tam tři růže… Hradecká euforie se ještě dlouhé minuty po zápase promítla do hurónského zpěvu z hostující šatny. „Votroci“ vyhráli ve Štruncových sadech naposledy 28. února 1999 (3:0), téměř po 24 letech. „Nevím, že je to po takové době, ale jde o určitý zápis do historie, to kouče potěší. Ale já už na to křepčení moc nejsem, jsem v klidu,“ culil se po utkání Koubek. Jeho tým s oblibou okrádá ligové favority, body v nedávné době sbíral i proti Slavii. V Plzni uspěl disciplinovaný, takticky perfektně zvládnutým výkonem. Systém 3-5-2 fungoval směrem dozadu dokonale, Hradci pak stačilo trestat plzeňská okénka a mohl slavit.