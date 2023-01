Jarošík bez záložníků: Tyhle zápasy nikomu nechutnají. Sy půjde nahoru

Nevyužitá šance a zpackaný vstup do druhého poločasu stály Teplice šance na povedený úvod „jara“. Skláři v promrzlém Ďolíčku podlehli Bohemians 0:2, když jejich zraněními rozebraná sestava nezareagovala na nástup „klokanů“ v čele s Davidem Puškáčem. „Hráli jednoduše a tom nám nevyhovovalo, protože my jsme tým, který chce hrát fotbal,“ posteskl si kouč hostů Jiří Jarošík.

Co se stalo na začátku druhé půle?

„Hrozně nám chyběl Kučera, kterého jsme museli vystřídat. A byl to už vlastně třetí hráč ve středu pole, který se nám zranil. To je pak na Teplicích vidět.“

Bohemians udělali podobný taktický tah jako proti Zlínu, kdy do druhé půle poslali Puškáče. Dalo se s tím počítat?

„Musíme se podívat i na šířku kádru našeho a Bohemky. Když si dostřídají takového hráče, jako je Puškáč, který umí podržet míč a hraje výborně zády k bráně… Bohemka hrála jednoduchý fotbal, na tomhle terénu a v tomhle mrazu se to dalo čekat, tohle nám nevyhovovalo, protože my jsme tým, který chce hrát fotbal. Oni měli tři čtyři hráče, kteří změnili chod zápasu, to je pak vidět.“

Ve čtvrté minutě musel dolů Tomáš Vondrášek. Jak to ovlivnilo taktiku?

„Další důležitý hráč pro naši defenzivu. Nevím, co přesně mu je, možná natržený sval. Ale nechci se na to vymlouvat. První půle snesla nějaká měřítka, ve druhé půli se mi nelíbil hlavně úvod. Na tom musíme zapracovat s tím, co máme. Teď před sebou máme důležitý domácí zápas a ten musíme zvládnout.“

Nedá se velký počet zranění dát do souvislosti s lednovým začátkem jara?

„Viděli jste sami. Tyhle zápasy nikomu nechutnají. Ani fanouškům, ani hráčům. Terén taky hroznej. Na tuhle dobu dobrý, ale těžko se na něm kombinuje, je hodně propískovaný a hrbolatý. A my jsme v pátek poprvé trénovali v Teplicích na trávě… Hodně hráčů mělo problémy s balonem, první doteky, kličky, klouzalo to. Chápu, že se liga musí hrát, ale je otázka, jestli by nepomohla nějaká vložená středa.“

Jak se vám ukázal mladík Čičovský, který se poprvé představil v základu?

„Moc variant jsme neměli. Je poctivý, běhavý, dobře trénuje, konstruktivní. Dostal přednost, protože ostatní mají nějaké manko a do zápasu jsme šli s variantou, že bude zacpaný střed hřiště a bude podporovat hrot. Nezklamal, ale měl to těžké. Předvedl slušný výkon.“

Daniel Trubač je taky zraněný? S tím se vám prakticky rozpadla záloha.

„Ano, taky je zraněný, vypadl před tímhle zápasem. A kdyby byl k dispozici, tak by hrál.“

Po čtvrté žluté pro příští zápas vypadl i Gning, budete se to ještě snažit nějak řešit na trhu?

„Moc nevěřím, že bychom někoho narychlo dělali. Když vám vypadnou čtyři důležití hráči, těžko je nahradíte. Na tuhle pozici je složité někoho udělat.“

První minuty dostal Babacar Sy. Co může Teplicím dát?

„Viděli jste sami. Bylo to příjemné oživení hry dopředu, kdy nám to moc nešlo. Jemu vyhovuje, když je hra otevřená, je běžecky vybavený a má rád náběhy. Má tréninkové manko, ale myslím, že ho rychle dohání. Ukázal dobrý výkon a doufám, že půjde nahoru. Třeba v příštím zápase bude hrát v základu.“

Ještě jste nevyužil stopera Minčeviče, jak to s ním vypadá?

„Trénuje s námi tři dny. Jsme rádi, že jsme ho zaregistrovali, budeme s ním muset počítat, protože nevím, na jak dlouho vypadl Vondrášek. Máme před sebou týden a uvidíme, jak se sžije s týmem, třeba pomůže hned v dalším zápase.“