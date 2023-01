Svědík se zlobí kvůli Tomičovi: Vadí mi jednání agentů. Za klubem stojí

Jeho tým vstoupil do jara výhrou 1:0 nad Českými Budějovicemi. Z toho měl Martin Svědík (48) radost. Jedna věc mimo hřiště ho však trápí a štve. A to možný odchod obránce Michala Tomiče do Slavie. Hlavně tedy chování hráčových zástupců. „Vadí mi jednání Míšových agentů. Za mě není férové,“ prohlásil pro iSport.cz natvrdo kouč Slovácka.

Platí, že si pravý bek Michal Tomič na jaře za Slovácko nezahraje, pokud neprodlouží smlouvu, která mu v létě končí?

„Musíme to udělat. To by nám potom mohl dělat každej… Myslím, že bychom měli za hráči přijít ještě dřív než půl roku před koncem smlouvy. Když si spočítáme, kolik hráčů nám takhle za rok a půl odešlo, je jasné, že už to nejde dělat jinak. Některé věci se mi nelíbí. Je velice mrzuté, když se nemůžete spolehnout na slovo lidí. Je mi jedno, co si budou Míšovi agenti myslet, když tohle řeknu. Oni si to musí vyřešit. U Vency Jurečky se nám vyplatilo, že jsme ho nechali dohrát do konce smlouvy. Dával góly. Tohle je trošku jiná situace.“

Máte za Tomiče kromě zkušeného Petra Reinberka náhradu?

„Máme. Prostě si poradíme. To je celé… Navíc je to postavené tak, že klub je vždycky víc než samotný hráč. Nemůže to takto fungovat donekonečna a i já se musím podřídit vedení. Je tady nějak nastolená cesta a teď s tím vším souhlasím. I kvůli tomu jednání, které kolem Tomiče je.“

Jaro jste začali bez zraněného beka výhrou. Co říkáte na těsný triumf nad Jihočechy?

„První poločas byl klasický po přípravě. Chyběla mi tam větší sehranost a vyhranost. O přestávce bylo důležité si něco říct a reagovat na to. Chtěli jsme být trpěliví a nevyhazovat tolik balonů. Prvních deset minut jsme se pořád docela trápili, ale po vystřídání jsme si hned vytvořili gólovou šanci. (Filip Vecheta) Měli jsme ji proměnit. Závěr už jsme si pohlídali a zvládli ho velmi dobře. První zápasy jsou na rozjezd těžké. Jsme rádi, že jsme to zvládli vítězně.“

Pochválíte aktivní náhradníky Daniela Holzera s Korejcem Kimem?

„Už na tréninku jsme to viděli. Rozhodovali jsme se na třech postech. Hráči, co byli na hřišti předtím, taky odvedli nějakou práci. Ti střídající přišli do určité části zápasu, kdy už je soupeř unavenější. Musím říct, že oba do toho přinesli to, co jsme chtěli. Rozhýbali obranu. Jsem rád, že máte takovou lavičku. Kluci tam vlítnou a nejen, že kvalitu udržíme, ale ještě ji zvýšíme.“

Ofenzivní záložník Kim-Seung Bin mohl dát v nastaveném čase gól na 2:0, jeho krásnou ránu zastavila tyč. Ukazuje tyhle věci i na tréninku?

„Právě proto sem přišel. V tomto má oproti našim hráčům nadstandard. Dokáže dobře vystřelit, prosadit se jeden na jednoho. Vidí věci, které někteří ne. Při bránění zase řeší něco jinak, než bychom chtěli. Ale to má svůj čas a vývoj. Obrannou fázi u hráče nabušíte. V koncovce by měl být dobrej a o tom fotbal je.“

Jak vám bylo, když Jakub Hora mířil v první půli z dálky do prázdné branky?

„Filip (Nguyen) namazal Horisovi a ten to dával z jedné do prázdné brány. Káca (Michal Kadlec) to dohrál do poslední chvíle a vykopl to. Zaskočili jeden za druhého, což je v pořádku.“

Protivník hodně zlobil, co? Hlavně ve středu zálohy, kde měl tvořivé Horu, Hellebranda a Čermáka.

„Středová řada jim pracuje velmi dobře. Ať už předtím s Čavošem anebo teď s Čermákem. Dobře se dostávali k odraženým balonům a neztráceli je. Zejména Patrik Hellebrand potvrdil, že je výborný jeden na jednoho a v otáčení hry. Jeho výkon v prvním poločase byl velmi dobrý. Budějovice dobře bránily, ale když přišly k šestnáctce, nic si nevytvořily. Nastoupily oproti předpokladům v systému 3-5-2. Bylo znát, že hodně zavřely kraje. Bylo to o dobývání. Jejich středovou řadu chválím, byla pro nás nepříjemná. Ale musí to být spojené s koncovkou.“