Horův zázračný kop! Nguyen: Nečekal jsem, že to takhle trefí. Co Vietnam?

V první chvíli se zdálo, že cestě míče do sítě už nikdo a nic nezabrání. Byť se do branky rychle vracel z rohu šestnáctky Nguyen a z druhé strany dobíhal kapitán Kadlec. „Celá lavička křičela, že už to byl gól. Tlačili jsme to tam očima. A nedotlačili,“ líčil trenér Jihočechů Marek Nikl.

Kadlecův zákrok byl ukázkový. Osmatřicetiletý matador znovu předvedl, jaký je profík. Nic nevypustil a udělal vše pro to, aby jeho soubor neinkasoval. „Dohrál to do poslední chvíle. Zaskočili jeden za druhého, což je v pořádku,“ ocenil kouč Martin Svědík. „Naštěstí byl Káca dostatečně rychlý, aby to vykopl,“ ulevil si Nguyen. „Těžko hodnotit, jestli bych to stihl i já. Spíš jsem se bál, abychom si navzájem nepřekáželi. Naštěstí to dopadlo takhle.“

Slovácko - České Budějovice: Minelu Nguyena nepotrestal Hora, fantasticky se vrátil Kadlec Video se připravuje ...

Třicetiletý gólman zůstává jedničkou Slovácka, byť je pořád ve hře jeho transfer do Vietnamu. Kluby se však zatím nedohodly na jeho podmínkách, neboť trenér Svědík nemá adekvátní náhradu. Sparta nyní těžko pustí Milana Heču, neboť už uvolnila na hostování do Pardubic Florina Nitu. Tím pádem je pravděpodobné, že Nguyen bude minimálně do léta chytat v Uherském Hradišti.

Přestupní termín končí ve vietnamské lize posledním lednem, čili v úterý. „Mám smlouvu tady a dál se normálně připravuju na příští domácí zápas s Olomoucí,“ reagoval Nguyen na dotaz iSport.cz. „Nevidím do toho, snažím se soustředit na věci, které ovlivním. Tyhle mezi ně určitě nepatří. Po podzimu jsem byl, co se týká tlaku, v horší situaci. Teď to nějak neřeším a doufám, že to bude vidět i na mých výkonech. Vždycky říkám, že co se má stát, to se stane,“ zakončil gólman, jehož už v předstihu avizoval jako posilu policejní klub FC Cong An Ha Noi.

Jeho přestup je však nyní na vodě.