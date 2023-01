Plzeň potřebuje vzpruhu, nedaří se oporám. Větší řez se (ještě) nechystá

Podařená příprava naladila mužstvo na sebevědomou notu, jenže po prvním lednovém kole je v Plzni nálada zcela jiná. Nezvládnutý duel s Hradcem znamená nepříjemnou komplikaci v boji o titul. Západočeši šli do jara s dvoubodovým polštářem, ale hned v úvodu nabili Slavii, případně Spartě, která ale veze z Olomouce pouze bod.

„Nesehráli jsme dobré utkání, ale i tak jsme měli vyhrát. Mluvili jsme o tom, že potřebujeme chytit jarní začátek ligy, abychom se dostali do pohody. Jednoznačně to je komplikace. Musíme se z toho rychle oklepat a v dalších zápasech být lepší,“ hodnotil utkání zklamaný trenér Michal Bílek.

Kouč do základu upřednostnil prověřené borce, byť už příprava naznačovala, že vypadají lépe někteří náhradníci. Obvyklé opory z různých důvodů nemají ideální formu. Václav Jemelka se teprve rozehrává po operaci ramene, zdravotní trable mají za sebou Jan Kopic i Adam Vlkanova, nedaří se Pavlu Buchovi ani Jhonu Mosquerovi.

„Neměním sestavu hned poté, co někomu zápas nevyjde. Zmínil jste krajní hráče, ale v úvodu byl náš výkon dobrý. Byla vidět snaha utkání zvrátit, do pokutového území chodilo hodně balonů. Létalo nám to kolem branky, ale góly, co jsme potřebovali, jsme dneska nedali. Celý tým musí být lepší,“ zdůraznil Bílek.

Plzeňský výkon šel nahoru až po přeskupení řad. Už v šedesáté minutě šel na plac Matěj Vydra, nastoupil po osmiměsíční pauze a poprvé v dresu Viktorie. Po brance na 1:2 poslal Bílek na plac ještě dalšího útočníka Rafiu Durosinmiho, do hry šli i Erik Jirka a Roman Květ. Domácí přešli na tříobráncový model, náhradníci hru účastníka Ligy mistrů výrazně zvedli.

„Uděláme si z toho nějaký závěr, kádr co je tady, je nesmírně silný. Každý chce hrát, je dobře, že když přijdou střídající hráči, tak hru oživí. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech,“ pravil Bílek. Plzeň jede v neděli do Brna, kde potřebuje zabrat. Z koučových slov je patrné, že radikální zásah do obvyklé jedenáctky zatím nepřijde.

Na stopera se vrátí kapitán Lukáš Hejda, Jemelka se pravděpodobně posune zpět na levou stranu obrany, na lavičku by tak nejspíš zamířil Libor Holík.

Pokud ale obvyklé opory nezaberou, další týden doma proti Budějovicím už sestava může vypadat výrazně jinak. Nabízí se přejít na dva útočníky, obzvlášť, jestli se bude dobře cítit Vydra. Největší zimní posila vzhledem k urgentní situaci může do základu Plzně naskočit výrazně dřív, než sám očekával.

O víc prostoru si říká rychlonohý Erik Jirka, momentálně nejnebezpečnější plzeňské křídlo. Roman Květ proti Hradci obstál vedle Lukáše Kalvacha a zatlačí na Pavla Buchu, dopředu může být velmi platný urostlý a zároveň pohyblivý mladík Rafiu Durosinmi. Na lavičce je také připravený Václav Pilař, pokud by Jhon Mosquera pokračoval v nevýrazných výkonech.

Plzeň v cestě za obhajobou nesmí připustit další ztráty, navíc ji brzy čekají ještě náročnější výzvy, než zvládnout doma utkání proti Hradci.