Růskův „coming out“, tohle je ON. Útočník Sigmy proti Spartě zářil

Podnikatel Josef Lébr, někdejší vlastník Sigmy, vytáhl předloni v létě peněženku a pomohl do Olomouce přivést Antonína Růska z Brna. Za třináct milionů korun. S tím, že z budoucího útočníkova prodeje bude profitovat právě on. Jenže zatím Růskovy výkony nebyly takové, aby se o transferu vůbec debatovalo. Až do soboty. Rodák z Troskotovic byl proti Spartě nejlepší na hřišti.