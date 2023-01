Nita o záchranu. Klid i komunikace, Kováč popsal jednání a podíl na platu

Když expert deníku Sport, bývalý reprezentant a známý trenér Stanislav Levý dostal v sobotu odpoledne SMS, že Florin Nita míří ze Sparty do Pardubic, reagoval: „Dneska není apríl.“

Nelze se divit, přesun rumunské reprezentační stálice do posledního mančaftu české ligy je bomba podobná volbě kouče Pavla Vrby, který se upsal Zlínu. Navíc se nyní tito dva uznávaní muži potkávají v boji o záchranu fotbalové ligy... Nita začal dobře, Pardubice postrčil v 17. kole k remíze 1:1 v Liberci.

„Prokázal klid a zkušenost. Hodně nám pomohl, máme totiž neskutečně mladou obranu,“ narážel trenér Radoslav Kováč na jména Marek Icha (ročník narození 2002), Tomáš Vlček (2001), Robin Hranáč (2000). K nim Nita, toho času pětatřicetiletý, zapadl. Byl stoický v rozehrávce, to bylo znát především.

Liberec – Pardubice: Premiérové trefě Olatunjiho nezabránil ani Nita, 1:0 Video se připravuje ...

Přitom se zdálo, že Pardubice zrovna na tomto postu nemají problém. Hosté Viktor Budinský (Baník) a Jakub Markovič (Slavia) jsou velmi slušná jména. Jenže když dostanete šanci získat drahokam? „Pro naše gólmany je to složité, to uznávám. Jenže hrajeme o záchranu, nemůžeme se na to dívat. Tohle by udělal každý trenér,“ vykládal Kováč. „Boj o záchranu bude psycho,“ upozornil.

Nepochybně, i když šlo vlastně o Mission Impossible, že. Tedy na první pohled.

Kováč, bývalý hráč i člen sparťanského trenérského týmu, se v týdnu bavil s gólmanskými experty z Letné Danielem Zítkou a Martinem Ticháčkem. Najednou z nich vylétlo, že tato vlastně fantasmagorická možnost existuje.

„Já říkal klukům, že je to nemožné,“ usmál se Kováč. Jenže akce se rozjela. Kouč napsal Nitovi zprávu, on reagoval. Poté se sám dvakrát ozval. „Koukali jsme na to. Bylo vidět, že to myslí vážně,“ usmál se Kováč.

Čekalo se jen na reakci generální ředitele Sparty Františka Čupra a sportovního šéfa Tomáše Rosického, jenž byl v Anglii. Nakonec vše dopadlo. „Sparta se podílí, myslím, z 90 procent na jeho platu,“ prozradil Kováč. Nita má základní plat 800 tisíc korun měsíčně, což je něco jako celý kádr Pardubic dokupy. I proto byl jeho příchod komplikovaný.

„Bylo to dobré, nepředvedli jsme špatný výkon. Jsem velmi rád, že jsem si po dlouhé době znovu zachytal. Doufám, že dokážu týmu pomoci dostat se z této těžké situace. V naší situaci je důležitý každý bod, obzvláště z venku,“ vykládal Nita. „Kluky moc neznám, ale na komunikaci si nemůžu stěžovat. Je mi v podstatě jedno, kdo hraje přede mnou. Když vidím nebezpečí, tak jim křiknu. Stejně jako například ve Spartě,“ dodal.

Příště se postaví Slavii. Na novém stadionu v Pardubicích.