Vrba ve svém živlu: bleskový výbuch, poloviční prémie a klasická tiskovka

Trocha ješitnosti na obou stranách. Na té ostravské v tom smyslu, že chtěli Pavlu Vrbovi ukázat, jak se od jeho říjnového odchodu Baník zlepšil. A na té Vrbově samozřejmě motivace dokázat, že na Bazalech tehdy udělali chybu.

Plichta 1:1 nakonec tento pikantní minisouboj o chlapská ega nerozsekla, ale více radosti udělala Zlínu.

„Se spoustou lidí jsem si podal ruku, rád se potkal. Proč ne? To je fotbal,“ odpovídal Vrba na dotaz, jaké to pro něj bylo postavit se klubu, se kterým chtěl dokázat velké věci.

Na tiskovku dorazil ve slušivém saku se žlutým klubovým odznáčkem. To už byl v klidu. Ale jinak utkání prožíval ohromně. Neuběhly ani tři minuty a poprvé vyletěl na sudího Ladislava Szikszaye a pomezního Petra Caletku za to, že neodpískali Janu Juroškovi faul po zákroku Lukáše Bartošáka.

Když Nemanja Kuzmanovič dojel přímo před Vrbou u autové čáry Vakha Čanturišviliho, se Srbem si v přátelském tónu vše vyříkával a poplácal se navzájem. Duel to byl tvrdý, ale férový.

A postupem času čím dál zajímavější. Zejména poté, když domácí zareagovali na Klímův úvodní gól šťastnou trefou Libora Kozáka. Od té chvíle jela obě mužstva tvrdě za vítězstvím. Blíž k němu měli Slezané, ale Kuzmanovič s Robertem Miškovičem, který předvedl nejlepší výkon v dresu FCB, na vynikajícího Mateje Rakovana nevyzráli. Mohutný brankář zaslouží největší pochvalu ze všech aktérů. „No určitě mu nebudu nadávat,“ prohodil Vrba ironicky.

Zlín - Baník: Rakovan vytáhl DVA zákroky večera hned po sobě Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

„Já jsem naopak lehce zklamaný,“ přiznal trenér hostí Pavel Hapal, jehož mančaft má úplně jiné ambice než Zlín. Rozdíl mezi oběma však zůstal osmibodový. „První kola jsou nevyzpytatelná. A že jsme měli vzadu dost okének kvůli nepřesné rozehrávce? Přičítám to hodně terénu, není to jednoduché,“ dodal.

Nejen na Hapalovi byla zjevná mrzutost z remízy. Nemluvilo se o plusovém venkovním bodu, ale o dvou minusových. Není divu, Baníku se vzdálilo nejen čtvrté místo, ale i první šestka. A nebezpečným příčkám naopak neutekl. Příště jede znovu ven, v Teplicích to bude podobná šichta.

Zato Vrba byl v ráži. „Budu muset s hráči zkonzultovat, jak to uděláme s tou vypsanou prémií. Byla za výhru, tak třeba se domluvíme padesát na padesát. To by asi šlo, spojil bych to se zápisným, které jsem ještě nezaplatil. Dáme to nějak dohromady,“ přemýšlel pobaveně nahlas.

Ale že by si odpustil rýpance, to fakt ne. Na ty došla řada, když se téma stočilo k nové stoperské dvojici Dominik Simerský, Jakub Kolář. „Kdosi psal o tom, že hrajeme jen s třicátníky nebo čtyřicátníky, tak jsme chtěli věkový průměr trochu omladit. Řeknu vám na rovinu, jak je to s Procházkou a napište si to podle sebe. Byl teoreticky připravený k utkání, ale doktor doporučil, že by bylo lepší nejít do rizika, aby se léčba neprotáhla třeba na dva měsíce.“

A když jsme u toho věkového průměru... V obou táborech se našli dva mladíci, kteří potěšili své příznivce. Ostravský Matěj Šín minutkou v nastavení ochutnal ligu poprvé od května, zlínský David Tkáč se zase konečně objevil aspoň na lavičce. „Je s námi asi tři týdny nebo čtrnáct dní, bez úlev teprve týden,“ popisoval Vrba dlouho vyhlížený návrat šikovného dvacátníka.