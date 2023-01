Rozpůlení trenéři. Nikl a Zápotočný mají specifický styl: Vzniklo to samo

Zatímco u domácí lavičky byl vidět primárně živelný Martin Svědík, na druhé straně se střídali dva trenéři. První polovinu úvodního poločasu odkoučoval Marek Nikl, druhou Tomáš Zápotočný. Ve druhém si to zopakovali. „Takhle to vzniklo samo v Příbrami. Nejdřív jsme se různě točili a pak to takhle ustálili. Aniž bychom to možná probírali,“ líčil Nikl, který duel „vykopával“ na levé straně. Jeho kolega následně fungoval vpravo.

Kdo oba zná, ví, že jsou profilově jiní. Podle toho se projevují i při zápasech. Šestačtyřicetiletý Nikl působí klidně, hru sleduje víceméně mlčky. Když po něm vystoupil do vymezeného území před střídačkou Zápotočný, hlasivky dal okamžitě do pohybu. „Jsme každý jiný. Zápo je emotivní. Já když zakřičím, tak už to musí bejt,“ usmál se Nikl, bývalý bundesligový obránce.

Jihočeši se na hřišti účastníka Konferenční ligy rvali statečně. Předvedli slušný výkon, hlavně ve středu zálohy. Trio Hellebrand, Hora, Čermák je kreativní, dokázalo držet balon a kombinovat. Čtyřiadvacetiletý Marcel Čermák (odchovanec Slavie) hned po příchodu z druholigové Příbrami ukázal, že to mezi elitou zvládne. S míčem si rozumí, má fotbalové myšlení. „Věděli jsme, jaký je to hráč. Zápas se mu povedl. V záloze můžeme být herně zajímaví,“ uvedl Nikl.

Duel nakonec rozhodli domácí náhradníci. Havlíkova levačka vyčarovala centr na zadní tyč, kde Daniel Holzer předskočil Davida Broukala a v podstatě donesl balon do brány. Korejec Kim trefil v nastaveném čase tyč a připravil tutovku Filipu Vechetovi.

„Oba do toho přinesli to, co jsme chtěli. Rozhýbali obranu. Jsem rád, že máme takovou lavičku. Kluci tam vlítnou a nejen že kvalitu udržíme, ale ještě ji zvýšíme,“ pochvaloval si kouč Martin Svědík, jemuž se také zamlouval projev středových záložníků protivníka. „Byli pro nás nepříjemní. Zejména Patrik Hellebrand potvrdil, že je výborný jeden na jednoho a v otáčení hry,“ zdůraznil.