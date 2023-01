Slovácko v rytmu K-popu: Kim je úplně jiný a brzy dá gól, říká Nguyen

V mrazivém sobotním odpoledni vletěl na hřiště a okamžitě chytl tempo zápasu. Silný na míči, rychlý, přímočarý, sebevědomý, s dobrou střelou. Většinu svých předností dvaadvacetiletý Seung-Bin Kim vybalil hned v premiéře v dresu Slovácka.

Aktivitou pomohl udržet těsný náskok a málem ho v nastaveném čase navýšil. Po perfektní individuální akci trefil tyč. „Je vidět, že má dobrou střelu, krátký švih. Pravou i levou,“ všímá si gólman Filip Nguyen.

Slovácko - České Budějovice: Kim při debutu napálil tyč!

Korejský talent je jedinou zimní posilou Svědíkova souboru. Ale o to zásadnější může mít vliv na ofenzivu mužstva. Jelikož další „střeďáci“ Vlastimil Daníček, Marek Havlík a Michal Trávník nepatří mezi dynamické typy, Kimův rychlý pohyb vnese do hry Slovácka novou a potřebnou dimenzi.

U teenagerů frčí korejský pop, chlapecké skupiny BTS či Stray Kids získaly celosvětovou popularitu a vyprodávají obrovské stadiony. Taková sláva nejspíš černovlasého mladíka v životě nečeká, nicméně štace ve Slovácku by neměla být jeho stropem. Spíš odrazovým můstkem výš.

Ve druhé lize si Kim udělal za krátký čas jméno. Trenér Petra Rada, jenž ho vedl v pražské Dukle, dokonce označil svou oporu za nejlepšího hráče soutěže. Teď nazrál čas, aby se posunul o patro výš a rozvíjel své schopnosti pod dalším náročným koučem. „Věřím, že bude pro nás hodně přínosný. Určitě dá brzy nějaký gól,“ nepochybuje Nguyen.

Totéž očekává i Martin Svědík, jehož prvoligový zelenáč v sobotu nešokoval, Ví, co v něm je. „Právě proto sem přišel,“ uvedl. Klub nešel do tmy, mladíka z Asie měl pořádně vyskautovaného. Jeho ofenzivní dispozice hodlá trenér pravidelně využívat. „V tomto má oproti našim hráčům nadstandard. Dokáže dobře vystřelit, prosadit se jeden na jednoho. Vidí věci, které někteří ne. Při bránění zase řeší něco jinak, než bychom chtěli. Ale to má svůj čas a vývoj. Obrannou fázi u hráče nabušíte. V koncovce by měl být dobrej a o tom fotbal je,“ shrnul Svědík.

Subtilní pravák, jenž podepsal v Uherském Hradišti kontrakt až do léta 2026, byl ve hře o základní sestavu už před víkendovým duelem s Dynamem. Šéf lavičky vážně zvažoval, zda nasadit na podhrotovou pozici nováčka či Michala Kohúta. Nakonec se rozhodl pro „starousedlíka“ s tím, že Kim i Daniel Holzer oživí hru ve druhé půli. To se i stalo.

Povedené střídání bylo rozhodujícím momentem utkání. Holzer vstřelil vítězný gól a Kim neustále držel obranu soupeře na špičkách. „Čekali jsme to. Zažili jsme ho v Dukle. Víme, že je rychlý, technický,“ poznamenal trenér hostů Marek Nikl, jenž má Korejce s kolegou Tomášem Zápotočným načteného z nedávného působení v Příbrami.

Teď už se potkávají mezi elitou. Kim zatím vede 1:0.