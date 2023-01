Šmicer: Sparta nebyla připravená. Bílek je v klidu, Van Buren překvapil

Liga je zpátky. Jarní část začala. A je plná překvapení. Z velké trojky nezvládla úvodní zápas Plzeň, která v domácím prostředí senzačně prohrála 1:2 s Hradcem Králové. Ztratila také Sparta po remíze 1:1 v Olomouci. Nadřela se i Slavia. O vysoké výhře 5:1 nad Jabloncem rozhodla až v závěrečné půlhodině. „Opět se potvrdilo, že příprava je jedna věc a samotná liga druhá. Je to fakt obrovský rozdíl. Jednoduše řečeno, v soutěžních utkáních ubývá fotbalovosti a přibývá soubojovosti. Třeba Sparta na to nebyla vůbec připravená,“ exkluzivně glosuje úvodní jarní porci Vladimír Šmicer. Vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem nově patří – společně s Václavem Kotalem a Stanislavem Levým - mezi trojici expertů deníku Sport a webu iSport.cz.

Fanoušci se po téměř třech měsících konečně dočkali návratu FORTUNA:LIGY. Také jste byl na trní?

„Samozřejmě, na start ligy jsem se hodně těšil, byť počasí není zrovna jarní. Pro fanoušky nic ideálního. O víkendu bylo okolo nuly, někde pod nulou, to se musíte pořádně zahřívat, aby vám nebyla kosa. Hráči to mají ještě celkem dobré. Od první minuty jsou v pohybu, jedou na plný plyn. To není problém. Horší to je pro kluky na lavičce. Znám to moc dobře. V Anglii se hraje od Vánoc nepřetržitě, je lepší se v tomto období nacpat do základní sestavy. Pak je vám hej.“

Hej bylo po přípravě i třem nejlepším týmům v Česku. V prvním kole si ale pozitivní vibrace do ligy přenesla jen Slavia.

„Přesně tak. Všichni si pochvalovali přípravu, všechno probíhalo v pohodě. I proto jsem byl v očekávání, co silná trojka předvede. Trenéři si pochvalovali posily. Žil jsem v přesvědčení, že to v prvním kole rozbalí. Jenže se opět potvrdilo, že příprava je jedna věc a samotná liga druhá. Plzeň vedla po podzimu tabulku, hned v jarní premiéře prohrála s Hradcem. Jedná se o jednu z největších senzací sezony. Navzdory