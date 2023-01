Dobré ráno, Vietname? Nguyen se dál řeší. Důvod krachu Hečova hostování

Přestup brankáře Filipa Nguyena ze Slovácka do Vietnamu je dál v běhu. Ačkoliv si klub FC Cong An Ha Noi (zkráceně FC COHN) vytyčil jako „dead line“ konec ledna, přestupní termín v tamní lize končí až 13. února a je pořád pravděpodobné, že celá akce skončí dohodou. Uherskohradišťský klub zatím váhá, neboť mu krachla náhrada v podobě Milana Heči ze Sparty. Ten má přijít až v létě po skončení smlouvy. „Zajímavá nabídka leží na stole, hledáme časový soulad,“ uvedl pro isport.cz Pavel Zíka z agentury Global Sports.

Mělo to být takhle: Filip Nguyen teď v lednu do Vietnamu, Milan Heča zpátky do Slovácka. Do léta na hostování, potom na tvrdý přestup jako volný hráč.

Tento scénář je však už nereálný. Podle informací iSport.cz se Sparta na předčasné uvolnění jednatřicetiletého brankáře netváří, neboť do Pardubic uvolnila Florina Nitu a Heču si chce držet jako trojku za Kovářem a Vorlem. Navíc se údajně Slovácko zdráhalo převzít celý plat rodáka z Krumvíře. A ten zase nechtěl přijít o vysokou gáži, kterou bude do konce června pobírat na Letné. Už vzhledem k tomu, že si od nové sezony vydělá v Uherském Hradišti o dost méně.

Proto je Nguyenův odchod stále v režimu vyjednávání a hledání vhodného řešení pro všechny strany. Jisté je, že policejní klub z Hanoje chce získat posilu v zimním přestupním okně. Vietnamská liga startuje první březnový týden a Nguyen má pomoct týmu k útoku na titul. Letní transfer není pravděpodobný. Pokud se dohoda neupeče nyní, sáhne FC COHN, jehož vede brazilský trenér Paulo Foiani, po jiném gólmanovi. Prostředky na to má.

Asiaté prý nabízejí za rodáka z Banské Bystrice, který má vietnamského otce a českou matku, 800 tisíc dolarů (zhruba 17.6 milionů korun) a luxusní plat pro hráče. „Chápeme, že Slovácko intenzivně hledá náhradu. Musíme si navzájem vycházet vstříc, doba je těžká,“ sdělil s pochopením Zíka. „Tohle období je suverénně nejtěžší za pětadvacet let, co tuhle práci dělám. Peníze chybí, teď jsou nejvíc v Asii,“ dodal zkušený fotbalový agent.

Jelikož má Slovácko ambice na průnik mezi elitní šestku a obhajobu triumfu v MOL Cupu, nechce přijít o brankářskou jedničku. V kádru sice jsou Tomáš Fryšták a Jiří Borek, ovšem výkonnostně je Nguyen výš. Vsadit na jen tuhle dvojici je z pohledu klubu riziko. Zároveň se na trhu těžko shání prověřená a levná kvalita na pár měsíců. „V ekonomice jsme s kluby ve shodě, hledáme časový soulad. Je potřeba dál jednat a hledat řešení. Při dobré vůli všech se určitě může najít,“ doufal Zíka.

Třicetiletý Nguyen odchytal sobotní duel s Českými Budějovicemi (1:0) a chystá se na Olomouc. S koncentrací podle svých slov nemá problém, byť o finančně lákavé angažmá v Hanoji stojí. „Nevidím do toho, snažím se soustředit na věci, které ovlivním. Tyhle mezi ně určitě nepatří. Po podzimu jsem byl, co se týká tlaku, v horší situaci. Teď to nějak neřeším a doufám, že to bude vidět i na mých výkonech. Vždycky říkám, že co se má stát, to se stane,“ prohlásil bývalý gólman Sparty či Liberce, jenž by do půlky února mohl absolvovat ještě bitvu v Liberci. A pak: Dobré ráno, Vietname?

Proti Plzni (19. února) už by mohl stát v bráně někdo jiný…

Otázkou je, co by následovalo, pokud by jeho přestup do Asie neklapl. Nedává smysl, aby se v létě sešli v jedné kabině on i Heča. Dva třicátníci, dvě nákladné jedničky…