Ščasný: Překvapilo mě, že Nita ve Spartě nechytal. Proč vzal Pardubice?

Málokdy se stane, že náhradník mezi fotbalovými brankáři, nebo rovnou odepsaný kumpán vzbudí přesunem do jiného klubu takovou pozornost. Florinu Nitovi se to nicméně odchodem ze Sparty povedlo. Na Letné více než rok nechytal soutěžní zápas a ocitl se „v ilegalitě“. Až nyní, pět měsíců před vypršením lukrativní smlouvy, se náhle vynořil v Pardubicích a za poslední tým ligové tabulky už debutoval v Liberci (1:1). „Je to výborný brankář a hodný kluk,“ říká ve speciálním videorozhovoru bývalý sparťanský trenér i sportovní ředitel Zdeněk Ščasný, který sám Nitu vedl. „Překvapilo mě, že poslední rok vůbec nechytal.“

Nita dorazil do Sparty v lednu 2018 a stal se hned jedničkou. Posléze občas o svou pozici přišel, ale zase se mezi tři tyče vrátil – než ho na konečnou poslal trenér Pavel Vrba. Poslední ligové utkání rumunský reprezentant odchytal na konci listopadu 2021, byl u debaklu 0:4 na Slovácku. „Snažil jsem se s ním mluvit, ale bohužel to nešlo,“ prohlásil pak Nita na Vrbovu adresu. „Možná se mu nelíbil můj obličej...“ rýpnul si. Ať je to, jak chce, od té doby měl utrum.

Zvláštní se může zdát, že Nita až dosud ve Spartě zůstával, pomineme-li finanční důvody, a najednou odešel na poslední půlrok smlouvy do posledních Pardubic. Ščasný ovšem nabízí logické vysvětlení – vedle vazby na tamějšího trenéra Radoslava Kováče, jenž Rumuna zná z doby, kdy působil ve Spartě ve štábu kouče Andrey Stramaccioniho. Vše souvisí s Nitovou budoucností a pragmatickým kalkulem.

Na východě Čech se tak objevil hráč s odhadovaným základním platem 800 tisíc korun, do kterých by se nejspíš vešel celý zbytek kádru. Z devadesáti procent se však má na mzdě podílet Sparta. Otázkou je, jak Nitův last minute přijmou stávající brankáři Jakub Markovič a Viktor Budinský, na nichž ležela tíha odpovědnosti za setrvání v lize. „Pro naše gólmany je to složité, uznávám. Jenže hrajeme o záchranu, nemůžeme se na to dívat. Boj o záchranu bude psycho,“ zdůraznil Kováč po remíze v Liberci, kde Nita inkasoval jen jednou. „Pardubicím a jejich mladé obraně pomůže. A Kovy jim to vysvětlí raz dva,“ míní Ščasný.