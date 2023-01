Chytil už se pere za Slavii, kutil Ševčík zachránil sudího, pyro Baníku

S prvním jarním kolem fotbalové ligy se vrací i Liga naruby. Přestože přestup Mojmíra Chytila do Slavie se momentálně zadrhl, tak dal stále ještě olomoucký útočník v zápase se Spartou jasně najevo, na jakém břehu Vltavy je jeho srdce – a hlouček hostujících hráčů se do něj pustil s pořádnou vervou. Do Zlína si fanoušci Baníku přivezli zbytky pyrotechniky ze Silvestra, Pavel Vrba po svém prožíval svůj návrat na ligovou lavičku – a Petr Ševčík se v Edenu projevil jako nejšikovnější ze slávistů. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!