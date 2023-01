Jiné břehy, jiné světy. Sparta dál bez gólů i šancí daleko za Slavií

Pro jedny jde o rutinu srovnatelnou s přípravou ranní kávy, pro druhé Everest, který zdolávají jen horko těžko. Rozdílů mezi „S“ bychom našli celou řadu, tenhle ale bije do očí na první dobrou. Zatímco Slavia pořádá střelecké manévry, Sparta se na každý gól ohromně nadře. Start jara tuhle skutečnost jen podtrhl. Takovou bídu Letenští za poslední roky nepamatují.

Je to tak obří propast, že se tomu ani nechce věřit. Celých 25 (!) branek. Takový je aktuálně rozdíl v potenci dvou největších českých klubů. Sešívaní jsou na kótě 51 tref, rudí jich mají 31…

„Není pochyb, že směrem dopředu jsme měli problémy. Nevytvářeli jsme si tolik příležitostí, nedávali tolik branek,“ vykládal ještě během zimního soustředění ve Španělsku trenér Sparty Brian Priske.

Čekalo se, že právě v této oblasti se Letenští během přípravného bloku nejvíc posunou kupředu. Jenže neposunuli. V sobotu večer dali v Olomouci jediný gól, na branku vystřelili pouze dvakrát. Slavia o den později takřka v suchém triku nasoukala Jablonci pět kusů.

Sparta tak je v situaci, kdy po sedmnácti odehraných kolech disponuje nejhorším útokem za poslední čtyři sezony. Třeba před rokem měla v této fázi sezony na kontě o celých devět tref více…

Ano, Pražané v létě přišli o drtivou většinu palebné síly. Adam Hložek si do Leverkusenu odnesl dohromady jednatřicet branek z posledních tří let, s Dávidem Hanckem zmizelo za stejné období dalších dvanáct zářezů.

Do určité míry kompenzovat to měl příchozí Jan Kuchta, herní schéma Sparty je ovšem s přednostmi reprezentačního útočníka zatím dost nekompatibilní. Opět se to ukázalo v sobotu na Andrově stadionu.

Kuchta se neobjevil v jediné brankové příležitosti. Jeho činnost se smrskla prakticky jen na podstupování vzdušných soubojů s vytáhlými stopery Sigmy v prostoru kolem poloviny hřiště. Výmluvná je ostatně jeho hodnota očekávaných gólů: 0,06…

„V samém závěru jsme měli řadu standardek, do kterých jsme chodili se zápalem a vervou. Panymu chyběl kousek a mohl dát gól,“ připomněl Priske tutovku Filipa Panáka.

Jenže to byla pohříchu vlastně jediná šance Sparty za celé utkání. V desáté minutě nastaveného času. I gól Tomáše Čvančary ostatně padl po parádní individuální akci Lukáše Haraslína, rozhodně se nejednalo o promyšlenou ofenzivní akci podle naučeného vzorce.

Podzimní ofenzivní bída tak pokračuje. A Priske musí urychleně najít způsob, jak útočnou složku probudit. Na první jarní pokus se mu to ani trochu nepovedlo.

Gólová bilance Sparty

po 17 kolech

2022/23

31

2021/22

40

2020/21

33

2019/20

33