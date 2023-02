„Maxi“ se Slavií neladí: přeměna na sílu, konflikt, naštval vyloučením

Spojení Maksyma Talovjerova se Slavií se už podruhé přetrhlo. Trenérský štáb si vyhodnotil, že Ukrajinec by v druhé polovině sezony zastával roli pouhého komparzisty. Proto putuje za dalším fotbalovým vzděláním do Rakouska, jaro stráví v Linci. Není to překvapení, naopak očekávaný krok. Defenzivní specialista se v Edenu neuchytil.

Je to zvláštní příběh nenaplněných očekávání. Určitě i vzájemného nepochopení. Deziluze. Rozchodů. Slavia a Maksym Talovjerov k sobě dosud nenašli cestu. Důsledkem je druhé odvelení na hostování během pár měsíců. Ukrajinec bere za kliku v Linci. V Rakousku zůstane do konce sezony. Důvod je prostý. Realizační tým v čele s Jindřichem Trpišovským pro dvaadvacetiletého defenzivního specialistu nemá místo.

„Vzhledem k tomu, že by Maksym na hřišti nedostával takovou porci minut, kterou ve svém věku potřebuje, je hostování před letním mistrovstvím Evropy do 21 let logickým řešením. Ve hře byly možnosti české i zahraniční, po domluvě s hráčem, který preferoval Linec, míří do Rakouska,“ vysvětlil pro klubový web Jiří Bílek, sportovní ředitel klubu.

Je to už podruhé v krátké době, co vysoký Ukrajinec s přezdívkou Maxi opouští Slavii. Uplatnění v kádru nenašel už v létě. Stěhoval se do Liberce. Nutno říct, že na severu byli ze zahraniční posily nadšení. Talovjerov patřil mezi stálé kameny základní sestavy, přirozeně šéfoval defenzivě, řídil hru celého mužstva. Ať z pozice stopera, či z místa „šestky“ v záložní formaci.

Byť se mu v létě ze Slavie nechtělo, v Liberci se nadechl k nadprůměrné výkonnosti. Dřel, bojoval, mužstvu dodával hromadu energie, neskrýval emoce. Získal status uznávaného borce.

„Znám ho od doby, co přišel do Čech. Sám se přihlásil do akademie Českých Budějovic, od té doby jsem sledoval jeho cestu. Je skvělý somatotyp, zlepšil kvalitu na míči. Když odešel Tiéhi, potřebovali jsme takového hráče. Jsem s ním spokojený od prvního momentu, co je tady,“ chválil liberecký trenér Luboš Kozel.

Podobně hezky a s uznáním o něm mluvili i předtím v Českých Budějovicích, kde hrál primárně na stoperské pozici. Tak proč to nevyšlo ve Slavii? Možná proto, že trenérský štáb až příliš tlačil na změnu Ukrajincovy přirozenosti. Od začátku angažmá, čili od ledna minulého roku, měl Jindřich Trpišovský plán předělat Talovjerova na defenzivního záložníka a později učinit upgrade na typického „box to box“ středopolaře.

Ano, cílem bylo vychovat nového Tomáše Součka. „Maksyma vidím spíše ve středové řadě, má parametry jako Suk,“ opakoval Trpišovský.

Jenže transformace od začátku vázla. Talovjerov si těžko zvykal na specifické úkoly. Nebyl si jistý zejména v prostorovém chování. Ne, průšvih to vyloženě nebyl. Ovšem průměr ano. Jenže ten se ve Slavii nenosí. Navíc v březnu Trpišovského fest naštval zbytečným vyloučením v zápase s Českými Budějovicemi (1:0). „Nemám rád, když hráč se žlutou kartou chodí do skluzu, to riziko je potom obrovské,“ rozčiloval se trenér. Na popularitě Ukrajinci nepřidala ani ostrá hádka se spoluhráčem Ibrahimem Traorém během odvety s Feyenoordem ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Od tohoto incidentu příliš nehrál…

Za něco si Talovjerov mohl sám, jiné ovlivnit nemohl. Třeba to, že opravdu vážné zkoušky v defenzivní čtyřce se nedočkal.

„Myslím, že je to stoper. Tahle pozice mu určitě svědčí víc. Zkoušeli jsme ho i jako defenzivního záložníka v letní přípravě, ale pro hru na tomhle postu má určité limity. Díky somatotypu může být opravdu velmi dobrý stoper pro ofenzivní fázi, tam je nadstandardní. Pro defenzivní má ještě nějaké rezervy, ale koneckonců je to mladý hráč. Pokud se v tom zlepší, může to být fotbalista i pro lepší tým,“ popisoval své zkušenosti Luboš Kozel.

V zimě se z Liberce vrátil. Chtěl si vybojovat ztracené postavení. Ovšem šlo o boj s větrnými mlýny. Stoperskou sestavu má Slavia noblesně vypolstrovanou Ousouem, Santosem, Kačarabou, Kričfalušim a nově příchozím Ogbuem. Uzdravuje se Hovorka. V srdci zálohy je situace velmi podobná. Renesanční období prožívá Hromada, důvěru má stále Traoré, do zálohy se počítá s Oscarem, za měsíc ohlásí návrat kapitán Holeš. Šance na průnik do základu byly minimální.

Proto Talovjerov přijal další náhradní řešení. Rakouský Linec, po podzimu třetí celek tamní bundesligy. A také tým, s nímž se Slavia na jaře minulého roku úspěšně konfrontovala v osmifinále Konferenční ligy. Paradoxní je, že podle prvních vyjádření počítá Linec s Ukrajincem do zálohy. „Maksym byl ve vzájemných zápasech jedním z nejnápadnějších hráčů Slavie. Plánujeme jej využít ve středu pole, kde byl primárně nasazen ve Slavii. Získáváme velmi robustního hráče, který je silný ve vzduchu a který nám dá nové možnosti v záloze,“ říká Radovan Vujanovič, sportovní ředitel LASK.

V české lize působí Talovjerov od léta 2019. Do Rakouska odchází s bilancí 71 ligových zápasů, v nichž vstřelil dva góly. Součástí půlroční smlouvy není opce na případný trvalý přestup.

Nejde o první obchod na trase Slavia – Linec. Před pár dny se do Rakouska přesunul na hostování s křídelník Moses Usor. Oba kluby plánují do budoucna pokračování započaté spolupráce.