Kramář typem jako Růsek, od léta za Chytila. Sigma ho vyfoukla Teplicím

Tak přece jen Olomouc sehnala útočníka, a to má ještě dvanáct dní fóra do uzavření přestupového okna. Přestup devatenáctiletého Denise Kramáře z Opavy, o kterém iSport.cz informoval již ve středu, však na přesun Mojmíra Chytila do Slavie nebude mít vliv. Transfer reprezentanta by se tak či tak měl uskutečnit až v létě. „S Denisem myslíme především na budoucnost,“ potvrdil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. Počítá se s tím, že posila SFC bude nejdříve sbírat minutáž zejména v druholigovém béčku.