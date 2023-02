Grigar vs. Laštůvka: souboj veteránů ze „staré školy“. Mohli být spoluhráči

František Komňacký, trenér, který bude díky mistrovskému ročníku 2003/04, v Ostravě navždy legendou, mohl výrazně promluvit do kariér obou. Nejen do té Jana Laštůvky, jenž mu onen titul v památné sezoně vychytal, ale i do fotbalové dráhy Tomáše Grigara.

Komňacký byl tehdy s talentem druholigových Vítkovic v kontaktu, ale transfer neklapnul. Grigar odešel do Sparty. Po pěti letech vyměnil Letnou za Teplice, kde působí patnáctou sezonu. Laštůvka se po parádních štacích v zahraničí vrátil domů před pěti roky. A stejně jako Grigar pořád drží pozici jedničky. Ve čtyřiceti.

„Tyhle kluky strašně uznávám, protože ukazují, že i přes pokročilý věk mají lize co dát,“ říká nyní už bývalý gólman Miloš Buchta.

O dva roky starší chlapík, jenž kariéru uzavřel krátce před čtyřicetinami, když mu Olomouc nenabídla nový kontrakt, se nikdy netajil respektem k vrstevníkům.

„Jsme stará škola, vždyť my jsme ještě chytali malou domů do rukou. Styl už asi nevypadá tak dobře, ale vždycky jsem zastával zásadu: hlavně musíš chytit, co na tebe jde, a nohy k tomu přidej až pak,“ popisuje Buchta.

Slova někdejší opory Sigmy sedí stoprocentně, stačí se někdy přijít podívat na trénink. Jasně, tihle borci již mívají svůj režim a rozehrávku nemají úplně sexy.

Ale vidět, jak během střeleckých cvičení díky zkušenostem dopředu načítají trajektorii ran a trefují strany s předstihem, je zážitek.

Jak si vedou podle dat společnosti Wyscout?

V té nejdůležitější metrice, čili chytání na čáře, patří Laštůvka k ligovému nadprůměru. I proto mu sportovní šéf Slezanů Luděk Mikloško hodlá prodloužit smlouvu. Z čísel vyplývá, že karvinský rodák toho lapil víc, než měl. Jeho typickou vlastností je, že při střelách z dálky často chodí ven z brány. Snižuje tím sice hráči úhel, ale sobě zároveň čas na reakci.

Grigar je na tom dle statistik hůř. Náhradník Filip Mucha, jehož nohy patří ve FORTUNA:LIZE mezi nejlepší, mu šlape na paty. Taky zatím odchytal o jeden duel víc než veterán.

„Dokud bude zájem a nebudu mizerný, budu chytat. A dál? Fotbal miluju, pořád se cítím na dvacet, takže zůstanu u něj i pak. Chtěl bych chytat v nějakém menším klubu nižší soutěž,“ plánuje Grigar, jenž se s rodinou usadil u Prahy, na oficiálním webu Teplic.

Ze všeho nejdřív však potřebuje zdolat Baník, což by vzhledem k dvoubodovému rozdílu znamenalo, že Severočeši přeskočí Ostravany v tabulce a dostanou se do klidnější části tabulky. Chybět jim však kvůli čtyřem žlutým kartám bude nejproduktivnější hráč Abdallah Gning (6+3).

Mančaft Pavla Hapala je kompletní, nicméně na „skláře“ mu to dlouhodobě příliš nejde.