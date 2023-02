Stramaccioni? Dobrý trenér. Smlouvy cizinců udělaly zle, říká Ščasný

Ščasný, jenž sám jako trenér vedl Spartu hned třikrát a získal s ní dva tituly, patří mezi ty, které překvapila Priskeho strategie na startu jara. V základní sestavě se neobjevila ani jedna z nových akvizic, což udivilo zvláště při přetrvávajících trablech ve středu zálohy. I proto se očekávalo, že by mohl v lize debutovat Fin Kaan Kairinen – tedy, jak Ščasný podotýká, typ à la někdejší kapitán Bořek Dočkal. „Potřebujete se do sestavy trefit, pak se tým může rozjet, že ho nikdo nezastaví,“ vzkazuje.

Nynější letenskou strategii v každém případě pokládá za jednoznačně promyšlenější než v nedávné minulosti, a to i co do obsazení realizačního týmu. A předpokládá, že Priske vzhledem ke složení týmu i svému chování udrží správnou atmosféru, nezbytnou pro úspěch. „Nebude to pro něho těžké. Vystupuje i tak, že hráče brání,“ říká Ščasný. Rozbité vztahy naopak byly jedním z klíčových důvodů, proč se nezdařil plán se Stramaccionim. Italský trenér to se zahraničními hráči přehnal, navíc jejich nastavení a kvality neodpovídaly misi, na kterou se vydali. „Bylo jich strašně moc. Stramaccioni pak sám uznal, že dělal chyby,“ připomíná Ščasný, jenž se na Spartu vrátil v prosinci 2017.

Zároveň přibližuje, v jakém byli noví hráči zpoza hranic rozpoložení, i to, jakou paseku uvnitř mužstva udělaly jejich vysoké smlouvy. „Vztahy pak nebyly optimální,“ vzpomíná. Naproti tomu samotného Stramaccioniho neshazuje a uznává jeho schopnosti. Popisuje rovněž, jak probíhala vzájemná spolupráce, kterou zpochybnil Italův asistent Roberto Muzzi. „Bylo mi líto, že ztrácíme dobrého odborníka, jenže bylo jasné, že ke zlepšení nedojde,“ vzpomíná Ščasný ve videorozhovoru.