Vrba je (ne)spokojený, ale... Srazili ho zkušení. Mrzel ho brzký laciný gól

Vedete 2:0, hraje se 58. minuta. Důležitý špíl, zásadní v boji o záchranu fotbalové ligy. Najednou však přijde kolaps, dvě inkasované branky, remíza 2:2, místo tří bodů jeden. Tato polízanice se udála v Jablonci Zlínu trenéra Pavla Vrby. Do jara tak vstoupil dvěma plichtami.

Je to dobrý výsledek, špatný? Jaký je to vlastně výsledek. Pavel Vrba se usměje a prohodí: „Spokojený jsem a nejsem.“

Vlastně není divu.

Zlín totiž málem pobral z utkání, v němž mohl fatálně prohrávat už po pár minutách, tři body. Jablonečtí začali v bleskovém tempu, měli velké šance, v sedmé minutě kopali už třetí roh. Hosté se však probrali, z prvních dvou střel dali dvě branky. Nejprve se trefil Vachtang Čanturišvili, po něm hlavou Martin Fillo.

Druhý z nich, zkušený to bard, který se s Vrbou potkal už na angažmá v Plzni, prožil krkolomné chvíle. Šest minut po brance totiž chyboval ve vlastním vápně, čehož využil domácí Jakub Považanec ke kontaktní trefě.

„Ten laciný gól mě mrzí. Dostali jsme ho hrozně brzy. Kdyby se nám déle podařilo udržet výsledek, Jablonec by znervózněl. Vedeme, máme dvakrát míč pod kontrolou… Řešení nebylo optimální,“ glosoval Vrba. „Měl jsem to odpálit, jsem na to dost zkušený,“ uznal šestatřicetiletý Fillo.

O dalších pět minut později navíc přišla druhá rána. A znovu u ní byl protřelý borec - Libor Kozák, druhdy hráč národního mužstva či Lazia Řím. Vysoký útočník byl vyloučen po druhé žluté kartě. „Nezdálo se mi to,“ divil se Fillo.

Forvard se dostal k míči těsně před gólmanem Jakubem Surovčíkem, balon mu jen šťouchl do těla, po čemž se ho snažil přeskočit, jenže ho zasáhl kolenem. Dvacetiletý Slovák poté musel být nějakou dobu ošetřován. „Měl tržnou ránu v obličeji,“ popsal Považanec. Kozák rozhodně nejednal úmyslně, což se snažil dlouze vysvětlit sudímu Miroslavu Zelinkovi a poté i čtvrtému arbitrovi Lukáši Raplíkovi. Neuspěl, rozčiloval se, nakonec ho do kabin odvedl vedoucí mužstva Petr Jiráček.

Pro Zlín to byla těžká rána.

„Od té chvíle jsme měli obrovský tlak,“ upozornil domácí kouč David Horejš. „Vyloučení? Nechci se vyjadřovat k některým věcem, které se na hřišti udály,“ reagoval Vrba. „Domácím to pomohlo,“ přitakal Fillo. Ano, vyrovnání přišlo, pak už šlo spíše o nápor bez větších příležitostí.

„Máme dva body ze dvou jarních zápasů. Remíza doma s Baníkem ztráta není, získat bod v Jablonci se často nestává,“ rekapituloval Vrba. „Ale není to tak, že bychom se plácali po zádech,“ ujistil.

Boj o udržení bude ještě tuhý, to je zřejmé.