Kamarádi proti sobě. Jílek: Slovácko na nás umí. Nová nabídka na Nguyena

Trenéři jsou kamarádi, znají se perfektně lidsky i fotbalově. Co z toho vznikne? Remíza 0:0. Bez gólu skončily tři z posledních čtyř domácích zápasů Slovácka s Olomoucí. Pouze loni v dubnu se střelecky „zbláznil“ Marek Havlík a trefil výhru 1:0. „Je to provázané taktikou. Každý detail je strašně vidět. Styly jsou podobné,“ uvedl slovácký kouč Martin Svědík. „Vzájemná znalost soupeře hraje roli, oba mužstva jsou dobře organizovaná,“ souhlasil jeho olomoucký protějšek Václav Jílek.

Ačkoliv Jiří Saňák nečekaně ukončil rozdělanou práci ve Slovácku a předloni posílil realizační tým Václava Jílka, s Martinem Svědíkem dál udržuje pravidelný kontakt. Blízko má šéf uherskohradišťské lavičky i k Jílkovi, který mu nabízel místo asistenta ve Spartě. Mají i společnou minulost u mládežnické reprezentace. „Žádné hecování ale neprobíhá. Hledíme si práce u svých týmů. Máme svých starostí dost,“ uvedl.

Když dojde na vzájemný souboj, je to vždy prestižní. A vyrovnané, s minimem branek. „Je to proti nim těžké a zajímavé se na Sigmu připravovat. Opravdu se známe hodně,“ poznamenal Svědík. „Co mám informace, oni nevěděli, jestli budeme hrát vzadu na tři nebo na čtyři obránce. My jsme to měli jednodušší. Protože nemají Chvátala, hrají spíš trojku.“

Výsledkově má osmačtyřicetiletý expert nad svými kolegy a kámoši navrch. „Slovácko na nás velmi dobře umí, je to nepříjemný soupeř,“ přiznal Jílek poté, co Sigma moravského soka neporazila v lize podeváté v řadě. Plus neuspěla ani v domácím poháru. Na poslední triumf padá prach. V prosinci 2018 dokázali Hanáci vyhrát zásahem Martina Nešpora na Andrově stadionu 1:0.

V sobotu měli zápas rozdělaný na tři body v první půli, jenže Chytilův gól nakonec neplatil pro těsný ofsajd. Ve druhé už zase vládl rival. Jenže nevystřelil na bránu, pouze centry Daniela Holzera z křídla olizovaly břevno. „Co nám je platné, když se tam třikrát výborně dostane ze strany, když pak ani jednou netrefí úplně volného hráče na zadní tyči,“ povzdechl si Svědík. „Nepomůžeme si ani standardkami,“ dodal kouč, jemuž chyběli zranění Filip Vecheta a Milan Petržela.

Těšit ho může, že jeho soubor ani ve druhém utkání neinkasoval. Brankář Filip Nguyen se štěstím vyrazil Chytilovu hlavičku, lapil i další pokus elitního útočníka. Do Vietnamu ho klub v zimě nepustí. Už proto, že částka, kterou zástupci klubu FC Cong An Ha Noi nabízejí, je po investici do Slováka Patrika Le Gianga z Pohroní poloviční než ta původně avizovaná. Do Uherského Hradiště chtějí podle zdrojů isport.cz poslat „jen“ 400 000 dolarů (cca 8,8 milionů korun), minus provize agentuře Global Sports. „Máme zraněného Fryštáka (koleno) a určitě si nemůžeme dovolit pouštět brankáře. Navíc to bylo všechno narychlo. S Filipem počítám,“ shrnul Svědík. Přestupní termín ve Vietnamu končí 13. února.

Slovácko po pauze zapnulo, přehrávalo protivníka. Nevadil mu ani sníh, který stihli pořadatelé během poločasové přestávky uklidit jen v obou šestnáctkách. „Mihlo se mi hlavou, že máme bílé dresy a mohli bychom se zlepšit, protože nebudeme vidět,“ pronesl s úsměvem trenér. „Naštěstí se pak počasí umoudřilo, sněžení bylo nepříjemné pro všechny.“

Domácí už nastoupili bez Michala Tomiče, který přestoupil do Slavie a následně na hostování do Mladé Boleslavi. Na pozici pravého beka je tak nyní jasnou jedničkou Petr Reinberk, který nemá z náhlého odchodu konkurenta radost. Klidně by se o minuty na trávníku podělil. „Je to určitě škoda a oslabení týmu,“ mínil „Rambo“. „Míša je kvalitní, rychlostní hráč. Měl dobrou formu a má velký potenciál. Ale nedá se nic dělat, takový je fotbal. Musíme si poradit bez Míši,“ doplnil věcně.

V Olomouci zatím tyhle problémy nevedou. Klíčový útočník Mojmír Chytil v kádru zůstává, navzdory vážnému interesu Slavie. Nejspíš odejde do Edenu až v létě. Teď maká za Sigmu a udržuje se ve výborné fazoně. Na Slovácku byl v podstatě jediným nebezpečným hráčem. „Ten kluk je úplně čistý. Má rád fotbal, hraje ho s velkou láskou a srdcem. A má rád Sigmu Olomouc,“ vystihl Jílek. „Určitě v něm nějaké dílčí zklamání bude. Ale v tréninku i v zápase pracuje na sto procent. Určitě pro nás bude na jaře velmi platný,“ ocenil trenér, který nevzal do Uherského Hradiště mladého útočníka Danise Kramáře.

Čerstvá posila z Opavy potřebuje čas na aklimatizaci v mužstvu. Jílek mluvil o měsíci. „Musíme si na toho hráče sáhnout, seznámit ho s principy hry a našimi nároky. Je to něco jiného než vidět ho v utkáních za Opavu. Denis zatím dostane vytížení v zápasech béčka. Samozřejmě jsme ho ale brali s tím, že bude patřit do áčka,“ upřesnil kouč Sigmy.