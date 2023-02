Jedlička zářil jak o Vánocích. Chceme co nejvýš, říká trenér Bohemians

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý měl v zimě jasno. Získat gólmana pro něj byla priorita. Tah se, zdá se, zdařil. Martin Jedlička, host z Plzně, zatím válí. Dva zápasy, dvě nuly - a proti Hradci Králové v Mladé Boleslavi famózní představení.

Díky němu plus velmi dobrému výkonu v první půli i bojovnosti ve druhé při dlouhém oslabení berou Pražané tři body za vítězství 2:0.

„Chytal dobře, ale my jsme ho spíš trefovali,“ ulevil si po duelu trenér poražených Miroslav Koubek, sám bývalý gólman. „Tak jestli to tak pan Koubek vidí,“ reagoval Jedlička. Viditelně mu nebyl výrok úplně po chuti, ale nakonec odvětil pohotově, stejně jako v utkání: „Měl jsem vždycky dobré postavení, a tak jsem si se šancemi poradil.“

Gólman si poradil s devíti pokusy mířícími mezi tyče. Minimálně čtyři byly tuze nebezpečné. Na konci prvního poločasu zastavil nejprve hlavičku Adama Gabriela a poté šanci Michala Leibla po standardní situaci. Ve druhé půli ničil především Matěje Koubka, který ještě na podzim působil v Bohemians. Jedlička perfektně vyhmátl jeho gólovou hlavičku i další dva pokusy. „Strašně mě to se… Byly to vyložené šance, jako útočník bych je měl proměňovat,“ kál se Koubek.

Bylo to v době, kdy se duel mohl zlomit. Bohemka jasně dominovala v prvním poločase. „To jsem mohl vystřídat tak osm hráčů,“ láteřil Koubek. Hosté se prosadili dvakrát, nejprve kapitán Lukáš Hůlka, těsně před poločasem po dorážce Václav Drchal. „Mohlo to být i víc,“ upozornil Jaroslav Veselý, trenér vítězů.

Pro hradecké útočníky šlo vůbec o zápas blbec. Před první brankou podivně vrátil odražený míč do vlastního vápna Matěj Ryneš, před druhou se hráč Koubek nechal obejít na pravé straně Hůlkou. Stoper (má hradeckou minulost) mu nasadil parádní housle. „Byly to laciné chyby. Ani nevím, co tam dělal,“ divil se Koubek starší, tedy trenér.

Druhá půle však nabídla jiný příběh. Daniel Köstl byl vyloučen už po čtyřech minutách. V první půli trefil rukou Ryneše do obličeje. „To neměla být žlutá,“ tvrdil Veselý. Ano, soupeř drsňáka z Bohemians držel, ten se mu snažil vytrhnout, zasáhl ho však. Sudí Dalibor Černý rozhodl podle pravidel. Po změně stran dojel Köstl skluzem do Filipa Novotného, byl to nešetrný zákrok, tudíž druhé napomenutí.

„Vyloučení to strašně ovlivnilo. Chtěli jsme pokračovat stejně a přidat třetí gól,“ viděl z brány Jedlička. „Mohli a měli jsme skóre otočit,“ podotkl trenér Koubek. Hradci pomohl příchod kreativního Jakuba Rady, šance - jak už bylo řečeno - měl. Jenže neproměnil, a tak jej Bohemka střídá na čtvrtém místě.

„V zápase bylo hodně mikropříběhů. Nechci nikoho vyzdvihovat. Umístění bylo před zápasem určitě téma. Od baráže v minulé sezoně jsme udělali posun. To jsme měli po třiceti kolech dvacet šest bodů, teď jich máme po osmnácti víc,“ okomentoval Veselý dvacet osm v posledním sloupku ligové tabulky. „Nevíme, kolikátí skončíme, ale chceme co nejvýš. Říkat, že nechceme hrát o čtvrté místo, by bylo takové česky alibistické,“ dodal.